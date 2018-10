CHIAJNA 0-0 DINAMO | Rednic a anuntat transferurile de la Dinamo! Ce jucatori asteapta pana la finalul saptamanii

Dinamo este pe loc de baraj la finalul turului de campionat.

Dinamo nu a reusit decat un egal, 0-0, in deplasare la Chiajna si termina turul de campionat pe loc de baraj.

Dupa meci, Mircea Rednic a declarat, resemnat, ca acesta este lotul si atat pot jucatorii in acest moment.

Antrenorul a anuntat si ce jucatori noi asteapta la Dinamo.

"Ei sunt, ce fac, intru eu? Incerc cu lotul pe care il am la dispozitie, in primul rand sa ne calificam in Cupa. Sper ca jucatorii sa apara, va fi un fundas stanga, unul central, un atacant, un portar, un mijlocas. Sper ca pana la finalul saptamanii saa fie aici", a declarat Mircea Rednic la finalul partidei.