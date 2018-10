CHIAJNA 0-0 DINAMO | "Ii rog mult pe suporteri sa ma injure. Sa ma injure la fiecare meci, asta vreau!" Declaratie HALUCINANTA a lui Dan Nistor dupa 0-0 la Chiajna

Suporterii lui Dinamo nu l-au iertat pe Nistor. Mijlocasul a negociat cu rivala FCSB si fanii n-au trecut peste nici acum.

Nistor a fost injurat de dinamovisti pe tot parcursul meciului de la Chiajna. Mijlcoasul crede ca numai rezultatele bune o vor ajuta pe Dinamo sa-si refaca relatia cu fanii.

"E urat ce se intampla, dar n-avem ce sa facem. Trebuie sa mergem mai departe, sa castigam neaparat in Cupa. Antrenorul iti arata diferite tactici, dar in teren tu trebuie sa judeci adversarul. Daca m-au injurat suporterii... e problema lor. Ii rog sa ma injure la fiecare meci. Chiar ii rog, dar vreau ca echipa sa castige. Ei spuneau in cateva cantece ca sunt cu noi si la bine, si la greu. Din pacate, ati vazut ce-a fost azi. Rednic stie ce-i mai bine pentru Dinamo, are experienta, sper sa faca lucruri minunate aici", a spus Nistor la Digisport.