Dinamo putea aduce gratis un fotbalist important zilele acestea, cu o cotă bună, cu evoluții solide în Superliga României. Însă, Sport.ro a aflat motivul real pentru care acesta a refuzat să facă trecerea în ”Ștefan cel Mare”.

Sunt discuții intense în aceste zile în cadrul clubului Dinamo, iar oamenii cu factor de decizie analizează tot felul de variante, în ideea că o vor găsi pe cea mai bună și ”câinii” vor scăpa din zona roșie a retrogradării. Un plus de moral a fost indus de rezultatele din finalul de an trecut, în urma a două victorii, cu FC Botoșani și FC Voluntari.

Ante Roguljic a refuzat Dinamo din cauza situației din clasament

Jucătorii sunt principalii vizați de plecări, un număr important fiind luat în calcul pentru reziliere acum, în iarnă, când Superliga României este în pauza competițională. Vor veni nume dorite de antrenorul Zeljko Kopic, iar unul dintre cei aflați pe listă a fost, după cum a confirmat și conducerea, Ante Roguljic.

Mijlocașul croat a fost dorit de conaționalul Zeljko Kopic la Dinamo. Roguljic a fost trecut pe lista neagră a echipei Universitatea Craiova, unde evoluează din septembrie 2021. Din informațiile Sport.ro, sunt șanse, și nu mici, ca Roguljic să plece din România, el fiind în discuții cu formații din alte țări.

Ante Roguljic, șanse importante să plece din România

Aceleași surse au precizat motivul real pentru care Roguljic nu a semnat cu Dinamo, anume situația din clasamentul Superligii! Salariul pe care ”câinii” puteau să îl ofere nu era neapărat un impediment în calea mutării, ci poziția pe care o ocupă echipa, aflată în pragul retrogradării în Liga 2, pentru al doilea sezon.

Roguljic a avut evoluții bune la Universitatea Craiova chiar și în acest sezon, cu trei goluri marcate și o pasă decisivă oferită în 12 meciuri din SuperLiga, astfel că așteaptă o ofertă mai bună decât cea a unei echipe care poate să retrogradeze.

Sursele Sport.ro au precizat că de la primele discuții a afișat o poziție fermă Ante Roguljic, considerând că merită mai mult de atât și că poate prinde un transfer de pe urma căruia să aibă posibilitatea unor obiective mai importante.

Ante Roguljic, 10 goluri în tricoul Universității Craiova

În perioada petrecută la Universitatea Craiova (venit în Bănie în septembrie 2021), Roguljic a strâns 69 de meciuri, reușind să înscrie de zece ori și să ofere patru pase decisive. În prezent, site-urile de specialitate îl evaluează pe Roguljic la 400.000 de euro. în CV-ul său are echipe precum Hajduk Split, RB Salzburg și AS Trencin.

”Au fost niște discuții preliminare acolo. Din câte am înțeles, el are altă viziune despre ce își dorește în viitor, așa că nu am mai continuat discuțiile”, a declarat Andrei Nicolescu despre negocierile cu Roguljic.

Până acum, Dinamo a oficializat primul transfer al iernii. Fundașul central Darko Velkovski (28 de ani) a fost prezentat fanilor prin intermediul rețelelor de socializare în cursul acestei săptămâni.

