Chiajna 0-0 Dinamo | SOCANT: au facut ca maimutele si l-au SCUIPAT pe Cooper!! "Au tot dreptul" Reactia INCREDIBILA a lui Rednic dupa ce Cooper a fost umilit

Ultrasii lui Dinamo nu mai suporta situatia in care se afla echipa!

Dinamo termina turul sezonului regulat pe loc de baraj in Liga 1, iar rezultatele i-au inflamat pe suporterii din Stefan cel Mare.

In momentul in care a fost inlocuit, noul venit Cooper a fost injurat de fanii lui Dinamo, iar fotbalistul a fost cu greu tinut sub control de oamenii de ordine. Digisport anunta ca dinamovistii din tribune l-au insultat rasial pe fotbalistul din Panama!



Nici capitanul Dan Nistor nu a scapat de criticile fanilor. Acesta este intr-un conflict deschis cu suporterii din Stefan cel Mare dupa ce a negociat cu FCSB.

"Referitor la Cooper n-am fost atent. Am auzit niste injuraturi, dar nu am stiut ca au fost pentru ei", a spus Dan Nistor.

Intrebat si el despre incidente, Rednic s-a facut ca n-a auzit nimic si a dat un raspuns halucinant: "Suporterii au tot dreptul. Ce putem sa facem noi este prin joc si rezultate. Ii inteleg si pe ei".