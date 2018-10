CHIAJNA - DINAMO 0-0 | "Nu pot cu lotul asta. Nu se poate mai mult!" Singurul antrenor care e in RAZBOI cu patronul in Liga 1! Prima reactie a lui Rednic

Dinamo termina turul de campionat pe loc de baraj.

Dinamo face egal, 0-0, la Chiajna si termina turul campionatului pe loc de baraj.

Dupa meci, Mircea Rednic a admis ca nu are ce sa faca in acest moment, ca acesta este lotul si s-a declarat multumit ca echipa sa nu a luat gol.

"Nu am luat gol. Trebuie sa fim fericiti ca nu am luat gol, dar nici n-am dat. Nici noi n-am avut ocazii mari. Au venit multe centrari, dar n-a fost nimeni sa inscrie. In repriza a doua am vazut o cadere fizica. Adversarul ne-a dominat la faze fixe. Ne-au pus in dificultate", a spus Rednic la finalul partidei.

Antrenorul lui Dinamo a vorbit si despre nemultumirea suporterilor si le-a transmis un mesaj referitor la Negoita.

"Vreau sa raman pozitiv. Inteleg suporterii. Stiti ca dragostea mea pentru Negoita este la fel cum a fost si cand am plecat, dar chiar nu are nicio vina. Toti jucatorii incearca sa dea maxim, asta este limita lor. In momentul de fata nu se poate mai mult. Sper ca saptamana aceasta ne vom intari, pentru ca altfel nu stiu cum as putea s-o scot la capat cu lotul acesta", a spus acesta.

Mircea Rednic a analizat jocul echipei sale, spunand ca "jucatorii isi doresc victoria", dar atat pot momentan.

"Au fost gafe la faze fixe. Normal ca mi-as dori mai mult. Si jucatorii isi doresc si sufera. Din punctul asta de vedere nu am ce sa le reprosez, pentru ca incearca sa dea totul pe teren. Aici nu a fost problema lui Negoita, conducerea a facut tot posibilul, a asigurat buget", a spus Rednic.

"Sunt sanse sa prindem play-off-ul. Trebuie sa dai gol. Azi nu am avut ocazii. Acum, a trecut, nu am luat gol", a completat antrenorul lui Dinamo.

Totodata, Mircea Rednic a vorbit si despre faza la care dinamovistii au cerut penalty, pentru un hent al lui Fota.

"Nu veau sa comentez arbitrajul. Nu din cauza arbitrajului... Noi din punct de vedere fizic nu am mai facut fata in repriza a doua", a spus antrenorul.