CUPA ROMANIEI | RESITA - "U" CRAIOVA LIVE 18:45 | Doua meciuri in 24 de ore pe gazonul PENIBIL de la Craiova! Resita incearca sa dea lovitura in fata lui Piturca

Resita- Craiova e in format livetext de la ora 18:45

Echipele de start

CSM Resita: Zimmerman - Acka, Ehmann, Vasiu, Banac, Saulescu, Danci, Cristea, Vadrariu, Dat, Ene

"U" Craiova: Popescu - Matel, Acka, Ferreira, Briceag, Cicaldau, Cosic, Bancu, Nitu, Koljic, Baiaram

La doar 24 de ore de la meciul dintre FC "U" Craiova si "U" Cluj, pe care echipa din Liga 2 l-a castigat in prelungiri, cu scorul de 3-2, jucat pe Oblemenco, e randul celor de la CS "U" Craiova sa dispute partida din Cupa Romaniei pe arena din Banie.

Echipa lui Piturca vine cu victoria la limita obtinuta pe terenul celor de la Gaz Metan Medias. Ocupanta locului 3 in Liga 1 a suferit o singura infrangere in ultimele 5 partide disputate, cea cu FCSB.

De cealalta parte, Resita ocupa locul 12 in Liga 2 si vine dupa doua remize obtinute in campionat, ultima fiind impotriva celor de la Vointa Saelele. Resita are o victorie importanta in acest sezon, in prima etapa a Ligii secunde, in fata celor de la "U" Cluj.

"Campionatul este prioritar pentru noi, dar nu neglijam nici Cupa"

La conferinta de presa dinaintea partidei, Victor Piturca nu ii subestimeaza pe cei de la Resita si garanteaza ca vor trata meciul cu seriozitate. Meciul din Cupa este ocazia sa le ofere sanse jucatorilor care nu au prins minute pana in prezent la echipa.

"CSM Resita are o echipa buna si vor veni aici sa castige. Campionatul este prioritar pentru noi, dar nu neglijam nici Cupa Romaniei. Voi folosi si jucatori care au evoluat mai putin pana acum. In Cupa apar surprize mari, dar noi suntem pregatiti pentru meci. Trebuie sa castigam", a spus Victor Piturca in cadrul conferintei.