Cătălin Căbuz a fost convocat în premieră la echipa națională în această lună, ca soluție de urgență, după ce Mihai Popa s-a accidentat înaintea barajului cu Turcia.

Cătălin Căbuz, dorit la un club din Suedia

La doar câteva ore după anunțul FRF, Căbuz a gafat în meciul din play-off cu U Cluj, scor 0-1. Atunci, portarul a vrut să degajeze, dar a dat pe lângă mingea, iar balonul a intrat în poartă.

Chiar dacă nu a jucat la barajul cu Turcia, scor 0-1, unde titular în poarta naționalei a fost Ionuț Radu, iar pentru meciul din această seară cu Slovacia a fost lăsat în afara lotului, Căbuz a primit o veste bună.

Goalkeeper-ul a primit o ofertă din partea unui club din străinătate. Potrivit Fanatik, AIK Stockholm vrea să îl transfere pe Cătălin Căbuz și îi pune pe masă un salariu de 25.000 de euro lunar. Dani Coman a transmis că o decizie va fi luată abia în vară. Totodată, președintele celor de la FC Argeș a dezvăluit că portarul se află și pe lista unui club din Cipru.

”Da, așa este. Mai discutăm la vară. Mai este o echipă din Cipru interesată de el. Așa că vom vedea. Nu ne gândim pentru că avem un campionat de terminat”, a spus Dani Coman pentru sursa citată.