CFR vrea sa schimbe regulile: "FARA prelungiri in PLAYOFF!" Cum arata clasamentul fara golurile primite dupa min 90

Clujenii sunt dezamagiti dupa remiza de pe National Arena cu FCSB.

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Real Madrid - Bayern! Miercuri, 21:45 AS Roma - Liverpool! Atletico - Arsenal, joi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal!

CFR a ramas la doua puncte in spatele liderului cu trei etape inainte de final. Bogdan Mara spune in gluma ca ar propune la FRF interzicerea prelungirilor. Fara reusitele de dupa minutul 90, CFR avea 4 puncte in fata FCSB in playoff.



"E neplacut si nu e normal sa pierdem din nou un meci pe care l-am avut in mana. Si Cluj a fost la fel. A fost un joc controlat de noi, mai ales a doua repriza si nu ne-a ajutat cu absolut nimic. FCSB nu a meritat acest egal. Asta e fotbalul, mergem inainte. Moralul jucatorilor trebuie ridicat, sunt suparati si dezamagiti in urma acestui rezultat. Ei si-au dat viata, au muncit si au condus pana in minutul 90. Daca se termina meciul in minutul 90 eram departe. O sa propunem o noua lege: sa nu mai existe prelungiri. Eram campioni acum!", a spus Bogdan Mara la Ora exacta in Sport.



Craiova arbitreaza lupta la titlu. Joaca etapa urmatoare cu CFR, iar apoi primeste vizita FCSB in Banie.



"S-a demonstrat in playoff ca e foarte greu, nu este exista care sa defileze, se joaca toate etapele. Noi trebuie sa ne castigam meciurile si ramane ca FCSB sa se incurce in meciurile pe care le mai are. Trebuie sa lucram la moralul jucatorilor, erau cazuti dupa acest gol egalizator. Sunt convins ca de maine ne vom concentra asupra meciului cu Craiova, o echipa buna, ofensiva, care nu are nimic de pierdut. Speram sa fim mai motivati si sa ramanam in spatele FCSB-ului pana in ultima etapa.

Craiova a pierdut multe puncte, Astra si Viitorul sunt aproape, toate echipele lupta. In afara de Iasi, toate echipele au puncte de castigat sau de pierdut." a mai spus Mara.