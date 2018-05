Reactie OFICIALA CFR: "Am vorbit cu Dan!" Anunt despre plecarea antrenorului in China

Dan Petrescu e ademenit cu o oferta de 2 milioane de euro pe an in China!

Presa chineza a anuntat ca Dan Petrescu ajunge in China din vara. Antrenorul are contract pe 2 ani cu CFR si clauza de reziliere. Directorul sportiv Bogdan Mara spune ca nu se pune problema unei despartiri in vara.

CFR are insa o istorie de a nega despartiri de antrenor chiar inainte ca ele sa se produca. Miriuta si-a prelungit contractul anul trecut cu CFR, insa a fost inlocuit in scurt timp de Petrescu.



"Am citit si eu, am vorbit cu Dan. Nu se pune priblema, in ziare scrie ca poate semna, nu ca ar fi semnat. Nu s-a pus problema, nu sunt nici 1% sanse ca Dan Sa plece. Nu exista niciun motiv de ingrijorare din partea clubului. Si el ne-a transmis ca va ramane, nu se gandeste sa plece. Noi avem contract in vigoare, nu ne temem de o anumita plecare", a spus Bogdan Mara la Ora exacta in Sport.