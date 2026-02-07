Derby-ul orașului Cluj, se joacă azi, între locul 7 și locul 5. CFR ocupă în acest moment poziția a7 a, la 4 puncte de locul 5, ocupat de “U” Cluj. Miza este play-off-ul, unde bătălia pentru ultimele bilete este extrem de acerbă.
Trupa lui Pancu, a revenit în lupta pentru primele 6 poziții, după parcursul bun avut în 2026.
CFR Cluj - U Cluj |
CFR Cluj vs U Cluj: Popa – Kun, Sinyan, Ilie, Camora – Fică, Djokovic, Muhar – Cordea, Aliev, Korenica.
U Cluj: Lefter – Mikanovic, Cristea, Cisse, Chipciu – Bic, Simion – Stanojev, Drammeh, Mendy – Macalou.
Absenți CFR:
Keita, Omeruo, Păun, Rocha
Absenți “U”:
Artean, Capradossi, Lukic, Postolachi
Ultima partidă dintre cele două s-a terminat cu nu mai puțin de 4 goluri! Egalitate, 2-2.
În ultimele 10 partide directe, CFR a câștigat de 5 ori, Universitatea de 3 ori, iar 2 rezultate s-au terminat nedecis.
Casele de pariuri o dau favorită pe CFR, cu o cotă de 2.10
“U” Cluj are o cotă de 4.10
Egalul este cotat cu 3.05
Cristiano Bergodi, tehnicianul lui “U”, îl conduce pe Pancu cu 1-0 la meciurile directe.
George Vidican va conduce partida, arbitru care acordă în medie 4,95 cartonașe galbene, și 0,14 roșii.
Sugestia Sport.ro:
Ambele echipe marchează