Derby-ul orașului Cluj, se joacă azi, între locul 7 și locul 5. CFR ocupă în acest moment poziția a7 a, la 4 puncte de locul 5, ocupat de “U” Cluj. Miza este play-off-ul, unde bătălia pentru ultimele bilete este extrem de acerbă.

Trupa lui Pancu, a revenit în lupta pentru primele 6 poziții, după parcursul bun avut în 2026.

CFR Cluj - U Cluj |

CFR Cluj vs U Cluj: Popa – Kun, Sinyan, Ilie, Camora – Fică, Djokovic, Muhar – Cordea, Aliev, Korenica.

U Cluj: Lefter – Mikanovic, Cristea, Cisse, Chipciu – Bic, Simion – Stanojev, Drammeh, Mendy – Macalou.

Absenți CFR:

Keita, Omeruo, Păun, Rocha

Absenți “U”:

Artean, Capradossi, Lukic, Postolachi

Ultima partidă dintre cele două s-a terminat cu nu mai puțin de 4 goluri! Egalitate, 2-2.

În ultimele 10 partide directe, CFR a câștigat de 5 ori, Universitatea de 3 ori, iar 2 rezultate s-au terminat nedecis.

Casele de pariuri o dau favorită pe CFR, cu o cotă de 2.10

“U” Cluj are o cotă de 4.10

Egalul este cotat cu 3.05

Cristiano Bergodi, tehnicianul lui “U”, îl conduce pe Pancu cu 1-0 la meciurile directe.

George Vidican va conduce partida, arbitru care acordă în medie 4,95 cartonașe galbene, și 0,14 roșii.

Sugestia Sport.ro:

Ambele echipe marchează