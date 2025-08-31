Pe foaie, joacă locul 13 împotriva locului 14 în clasamentul la zi al Superligii. De fapt, joacă cele mai galonate formații ale ultimului deceniu. Întâlnim și stări diferite de spirt. Dacă FCSB -ul are o stare de spirit bună după calificarea în grupele Europa League, acolo de unde vin milioanele mult visate de patron, la clujeni situația este cam inflamată după startul de sezon prost din campionat, dar mai ales după eliminarea rușinoasă din Conference League, 3-7 cu Hacken. Totodată, de la CFR a plecat și Dan Petrescu, omul care era garantul trofeelor în vitrina din Gruia.



Meciul poate avea o însemnătate importantă în lupta pentru play-off. Șansele ca cele două formații să revină în frunte se scurg etapă după etapă, iar diferența față de ultima echipă din play-off, este de 7 puncte.



Față de liderul actual, Craiova, CFR și FCSB au cu 14 puncte mai puțin.



CFR - FCSB | Echipe probabile:

CFR Cluj: Hindrich - Abeid, M.Ilie, Bolgado, Camora - Păun, Djokovic, Emerllahu - Cordea, L.Munteanu, Nkololo



FCSB: Târnovanu - Cercel, M.Popescu, Ngezana, Radunovic - Șut, Lixandru - Miculescu, Fl. Tănase, Cisotti - Bîrligea



Antrenorul FCSB-ului, Elias Charalambous îl conduce la meciuri directe cu 1-0, pe noul și vechiul antrenor al CFR- ului, Andrea Mandorlini.



Bookmakerii o văd un pic favorită la victorie pe CFR, cu o cotă de 2.45.



FCSB are 2.65 pentru un succes.



Cel mai pariat scor este 1:1. Și are o cotă de 6.40.



Ultima victorie a CFR -ului s-a înregistrat pe 11.05, anul trecut. De atunci FCSB s-a impus de 2 ori, iar celelalte 3 partide s-au terminat nedecise.



Sebastian Colțescu va oficia meciul la centru, arbitru care acordă 5,42 cartonașe galbene pe meci, și 0,43 roșii.



Sugestia Sport.ro: Pauză sau final X.



