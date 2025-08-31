Una dintre cele opt adversare ale lui FCSB va fi Steaua Roșie Belgrad. Duelul este programat în runda a cincea, joi, 27 noiembrie, de la ora 22:00, pe "Marakana".

Steaua Roșie Belgrad, optimistă după tragerea la sorți din Europa League



Campioana Serbiei vine după eșecul din play-off-ul Champions League contra lui Pafos, scor 2-3, la general. În ciuda dezamăgirii din această săptămână, jucătorii de la Steaua Roșie Belgrad sunt foarte optimiști după tragerea la sorți din Europa League.



Young-woo Seol (26 de ani), fundașul dreapta sud-coreean de la Steaua Roșie Belgrad, a spus: "Cred că putem învinge toate cele opt adversare din Europa League. Trebuie să ne pregătim foarte bine pentru această competiție. Vom da tot ce avem mai bun".



Pe lângă FCSB, Steaua Roșie Belgrad va mai înfrunta Celtic (acasă), FC Porto (deplasare), Braga (deplasare), Lille (acasă), Sturm Graz (deplasare), Malmo (deplasare) și Celta Vigo (acasă).



"E o tragere bună. Se putea și mai bine, dar nu ne plângem. Porto cred că este cel mai dificil adversar. Poate că ar fi fost mai bine dacă din urna a patra nu ar fi venit Celta Vigo, ci altă echipă", a spus și Vladimir Lucic (23 de ani), extrema stânga de la Crvena Zveda, potrivit Blic.

Programul lui FCSB în Europa League 2025/26:

