Lovitura uriasa pentru Talpan, anuntata de liderului ultrasilor FCSB: "Asta i s-a intamplat, mi-a spus un general!" Gestul incredibil al lui Talpan

Gheorghe Mustata, liderul Peluzei Nord, sustine ca Talpan a primit lovitura decisiva in lupta interna de la Steaua.

Mustata spune ca Talpan nu mai are drept de semnatura in club! Mai mult, juristul CSA l-ar fi dat in judecata si pe noul comandant al clubului. Furios ca nu i s-a rezolvat problema retinerii salariului dupa notificarea facuta fara acordul superiorului, Talpan a fost penalizat de fostul sef al CSA, Madalin Hincu.

"Talpan l-a dat in judecata pe actualul comandant. Lui Talpan i s-a promis ca primeste banii inapoi, aia 20% luati de fostul comandant. Cum e posibil ca un comandant sa fie timorat in felul asta? E o nenorocire acolo! Nu toti suporterii de la Peluza Sud sunt de partea lui Talpan. E cearta mare si cu spatiile comerciale. E problema! Daca ma gandesc, fac cerere si eu. E o problema. Lasa-ma putin. Pentru o virgula mai stau, pe urma o sa fac eu o cerere in numele asociatiei Salvati Steaua.

Am primit niste informatii la piata de la un general, un om recunoscut in MApN. Am una bomba rau. De cand i s-au luat aia 20%, Talpan nu mai e sustinut de nimeni. Oamenii mai au o teama ca poate-l sustine cineva. El are o parghie in mana: te dau in judecata. Nu mai are drept de semnatura la club, pe nicaieri nu mai are. Daca el da pe toata lumea in judecata in loc sa se ocupe de club... Se plimba pe la Parchete, pe la tribunale.... ca i-a promis lui nu-stiu-cine...

Orice comandant care vine acolo si apare unul ca Florin Taplan si-l da in judecata, ala nu mai poate conduce. E unitate militara, vorbim de subordonati. E o institutie a statului. Mai poate conduce omul ala acum, cand el e intrat in corzi?", a spus Mustata la Radio Sport.