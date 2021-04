EXCLUSIV | "Daca jucam asa, locul 6 al nostru! Golurile pe care le-am luat sunt de copii mici!" Ce a spus Ilie Poenaru dupa infrangerea cu FCSB

Academica Clinceni a fost invinsa de FCSB si a inceput playoff-ul cu 2 infrangeri.

Ilie Poenaru a vorbit la Pro X dupa ce echipa sa a fost invinsa cu 0-2 de FCSB. Antrenorul Academicii Clinceni a acuzat modul in care jucatorii sai au primit golurile, spunand ca daca vor continua in ritmul acesta nu au nicio sansa sa depaseasca locul 6.

"Nu, nu am fost multumit de ce am vazut. Poate prima repriza a fost mai buna, ne-am creat cateva situatii. Am ajuns in careul lor, am avut doua cornere in care am putut sa inscriem. Dar in a doua repriza, nu stiu de ce nu am mai facut nimic.

Atat noi, cat si celelalte echipe, ne-am indeplinit obiectivul. FCSB, Craiova si CFR inca au motivatie si joaca cu motoarele turate. Noi incercam sa le dam motivatie, dar exprimarea jocului tine doar de ei, nemaiavand presiunea playoff-ului intervine relaxarea. La noi s-a vazut aseara si lipsa de relaxare.

Golurile pe care le-am luat aseara sunt de copii mici. Nu ai voie sa pierzi omul din marcaj, fundasii laterali sa nu stranga. Sunt chestii pe care le lucrezi la antrenamente. Nu ai voie sa iei asemenea goluri.

Nu trebuie sa scotateam din calccul valoarea FCSB-ului. Ei au avut o viteza in plus fata de noi. Problema este ca asemenea greseli le fac niste jucatori cu experienta.

Jucam din 3 in 3 in zile, abia astazi am revenit la Clinceni. Maine ne urcam in autocar si jucam la Botosani, dupa plecam direct la Sfantul Gheorghe. E un program infernal, avem si probleme de lot. Dar nu avem ce face, trebuie sa luam puncte. Nu vreau sa ne plimbam in playoff ca rata prin apa. Am jucat impotriva unor echipe bune care vor sa ia campionatul.

Obiectul pe care ni l-am impus a fost locul 4. Dar daca ne prezentam in maniera asta, cred ca locul 6 e al nostru", a declarat Ilie Poenaru la Ora Exacta in Sport.

Antrenorul Academicii Clinceni a fost depistat pozitiv la testul COVID si nu a putut sta pe banca la meciul cu FCSB. Acesta a vorbit si despre starea sa de sanatate.

"Ma simt bine, nu am nici febra. Nu ma simt bine ca stau inchis in casa. Nu sunt obisnuit. Dar tebuie sa fim pregatiti si pentru lucrurile astea", a dezvaluit Poenaru.