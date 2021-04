Vor sa detoneze bomba in Ghencea: ultrasii FCSB anunta ca merg la noul stadion al Stelei sa se bucure pentru titlu!

Gheorghe Mustata, liderul suporterilor FCSB, e convins ca ros-albastrii vor lua titlul.

Are de gand sa tina petrecerea de titlu in Ghencea, la noul stadion de 100 de milioane construit pentru Steaua!

Mustata ameninta si cu dezvaluiri care pot schimba soarta razboiului pe identitatea Stelei.

"Singura mea dorinta este ca suporterii sa fie cu totii. Pana nu sarbatoresc titlul in Ghencea, nu ma las. In Ghencea! Eu cand spun, aia fac. Daca am spus ca ma ocup... Stadionul nu are receptia facuta. Mai sunt foarte multe lucruri de facut. Voi pandi chestia pe care o am pana in ultima clipa. Am ceva. Trimit detectivii mei particulari. E o chestie care trebuie neaparat facuta. E verificata de mine. Trebuie neaparat facuta poza, ca sa n-aiba cum sa mai schimbe ceva. Daca au schimbat-o pe asta, trebuie sa dea cateva sute demii.

E o greseala foarte urata, si e din banii nostri, din bani publici. N-au cum sa ascunda chestia asta. Mai lasa putin. Daca au schimbat chestia asta, ii costa cateva sute de mii de euro. Asteptam la panda. Noi nu atacam. Talpan a gresit, noi am aflat toti", a spus Mustata la Radio Sport.