Lovitura pe piata transferurilor pentru "U" Cluj! Echipa din Liga 2 a transferat un jucator pe care CFR l-a vandut cu un milion de euro

U Cluj a anuntat marti prin intermediul paginii de Facebook ca a oficializat transferul lui Derick Chuka Ogbu, jucator in varsta de 30 de ani, care a mai evoluat pentru CFR Cluj.

Fotbalistul cu cetatenie nigeriana si belgiana a evoluat pentru campioana Romaniei in perioada 2013-2014. "Feroviarii" au facut o afacere remarcabila cu el. El a fost cumparat de la Leuven pentru suma de 500.000 de euro, dupa a fost vandut in China, la Liaoning, pentru un milion de euro. Derick Chuka Ogbu a petrecut in Asia 2 ani, iar apoi a plecat liber de contract.

Pentru CFR a jucat 27 de partide si a inscris 6 goluri. In cariera a evoluat pentru echipe precum: Salam FC, Umm Salal, Oud-Heverlee Leuven, CFR Cluj, Liaoning FC, Ventforet Kofu, Debrecen, FC Thinvali si Al-Ittihad Alexandria. Din iulie 2019 el este jucator liber de contract.

"FC Universitatea Cluj se intareste in compartimentul ofensiv odata cu transferul lui Derick Ogbu, un varf de atac cu vasta experienta.

Bun venit, Derick! Iti dorim cat mai multe meciuri reusite si goluri inscrise in tricoul lui 'U'!", a fost anuntul ardelenilor.

