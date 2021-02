Edi Iordanescu pregateste o LOVITURA pe piata transferurilor! CFR, aproape de transferul unui titular din prima liga olandeza

Dupa plecarea lui Djokovic si accidentarea lui Deac, CFR Cluj are nevoie de intariri pentru a ramane in lupta pentru titlu.

"Feroviarii" ar fi ajuns la o intelegere verbala cu Anas Tahiri, mijlocas belgian in varsta de 25 de ani, care joaca la echipa Waalwijk in prima liga olandeza. Din vara el va ramane liber de contract, iar fotbalistul si-ar fi dat deja acordul ca sa vina sub comanda lui Edi Iordanescu. Campioana a incearcat sa il aduca chiar din aceasta iarna in schimbul unui pret accesibil, insa olandezii doresc 500.000 de euro, iar suma este considerata mult prea mare de catre Nelutu Varga.

Alesul clujenilor este Anas Tahiri, potrivit Fanatik. Mijlocasul este este un numar 8 care poate face atat faza ofensisva, cat si pe cea defensiva. Desi este un jucator foarte tehnic, belgianul ar veni in echipa lui Edi Iordanescu pentru a-l inlocui pe Damjan Djokovic, cel care s-a transferat la Rizespor, sun comanda lui Marius Sumudica.

Tahiri ar urma sa castige in Gruia 20.000 de euro pe luna, iar cel mai probabil el va ajunge la echipa vara viitoare, cand ii expira contractul cu Waalwijk, potrivit ProSport. Iordanescu ar fi insistat mult pentru aducerea lui in aceasta iarna, insa olandezii au cerut in schimbul lui 500.000 de euro, iar Nelutu Varga nu a dorit sa plateasca suma asta de bani.

Pentru CFR, aducerea mijlocasului belgian ar fi o adevarata lovitura. Anas Tahiri este titular de 3 ani la Waalwijk si nu ar avea nevoie de o perioada de acomodare pentru pregatirea fizica. Tahiri joaca de 2 ani la cel mai inalt nivel al fotbalului olandez, iar inainte sa ajunga la clubul din Eredivisie, el a evoluat pentru Lierse, in esaloanele inferioare ale fotbalului din Belgia.