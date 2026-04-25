Cu toate acestea, Erik Lincar a apărut extrem de deranjat la conferința de presă desfășurată la finalul jocului.

Laszlo Dioszegi, ironii pentru Erik Lincar

Vizibil iritat, Lincar s-a legat de jurnaliștii prezenți în sala de conferințe, dar și de covăsneni, în frunte cu antrenorul Ovidiu Burcă. Lincar a susținut că Sepsi este ajutată atât financiar, cât și în alte forme de către guvernul maghiar.

Laszlo Dioszegi a ținut să îi dea replica lui Erik Lincar, după acuzațiile antrenorului. Patronul de la Sepsi Sfântu Gheorghe a spus că, într-adevăr, covăsnenii sunt aproape de Budapesta, doar 720 de kilometri îi desparte de capitala Ungariei.

”Nu știu dacă el e în măsură să se supere, sunt alții. Noi și cu FC Voluntari ne luptăm pentru locul doi cu șanse egale, din păcate. Până acum am fost puțin mai sus, de acum încolo lucrurile s-au schimbat și mergem spre prima ligă cu șanse egale.

Nu știu, sincer, fiecare om e responsabil pentru cuvintele sale. Nu cred că avea rost să spună astfel de lucruri, că suntem aproape de Budapesta, 720 de kilometri. Cum e autostradă, ajungem mai repede, ajungem în șase ore jumate, nu mai ajungem în opt ore”, a spus Laszlo Dioszegi în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Ce a spus Erik Lincar la adresa lui Sepsi

”Sunt supărat pe voi, pe toți jurnaliștii, că l-ați chemat pe Burcă la conferință. Păi, voi știți ce fac ei acolo?! Numai ei vorbesc! Nu există respect! Nu există!

Dacă ei nu cheamă niciun antrenor după meci și le spun «Valea! Go, go, în autocar!», cum facem? Ei sunt mai aproape de Vest. Noi suntem la Oradea, ei la Budapesta. Corect?

În același timp, întreb și eu: «Bă, cu ce am greșit?». Bă, meci de meci, meci de meci ne bagă în pământ! Cine?! Și întreb de ce?! Fotbalul e frumos, promovează cine merită. Fiți, mă, relaxați! Astăzi am câștigat împotriva tuturor. Nu uitați ce ne-au făcut acolo! Ce meci bun am făcut și cum ne-au călcat în picioare. Nu doar ei”, a declarat Lincar la conferință.