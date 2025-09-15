Ardelenii au reușit doar o remiză, 1-1, pe terenul nou-promovatei Metaloglobus și au o singură victorie în primele opt etape din campionat.

Pentru a redresa situația, patronul Ioan Varga a lovit puternic pe piața transferurilor și i-a adus pe Kurt Zouma (30 de ani), Marcus Coco (29 de ani) și Islam Slimani (37 de ani).

Balaj confirmă: „S-ar putea să mai aducem un mijlocaș”

Într-o intervenție la Fanatik, Cristi Balaj, președintele clubului ardelean, a lăsat de înțeles că seria transferurilor nu s-a încheiat.

„S-ar putea un mijlocaș, să vedem, cu toate că stăm bine la mijloc”, a declarat Balaj, potrivit sursei citate.

În următoare partidă, CFR dă piept cu UTA Arad. Meciul este programat pe 21 septembrie, de la 18:15, LIVE TEXT pe Sport.ro.

CFR CLUJ în mercato de vară

Antrenor - Andrea Mandorlini (nou)

Veniri - Tidiane Keita (Petrolul / 400.000 de euro), Mohamed Badamosi (Cukaricki / 200.000 de euro), Kurt Zouma (West Ham / gratis), Marcus Coco (Nantes / gratis), Ovidiu Perianu (FCSB / gratis), Andrei Cordea (Al Tai / gratis), Kenneth Omeruo (Kasimpașa / gratis), Karlo Muhar (Al Orobah / gratis), Marko Gjorgjievski (Sileks / gratis), Drilon Islami (FK Priștina / gratis), Tudor Cociș (Sănătatea Cluj / gratis), Antonio Bosec (Slaven Belupo / gratis), Alessandro Micai (Cosenza / gratis), Islam Slimani (Belouizdad / gratis), Lorenzo Biliboc (Juventus U21 / gratis), Ștefan Senciuc (Venezia / gratis), Daniel Dumbrăvanu (Lucchese / împrumutat)

Reveniri după împrumuturi - Kader Keita (Rapid), Anton Kresic (Gorica), Matija Boben (Poli Iași), Peter Michael (Ironi Tiberias), Robert Filip (Botoșani), Luca Mihai (FC Buzău), Valentin Serebe (FC Balkani), Viktor Kun (Unirea Dej), Emmanuel Mensah (FC Argeș), Mohamed Diomande (Ol. Satu Mare), Dominik Șoptirean (Unirea Ungheni), Alin Ferenți (SR Brașov), Mihai Răcășan (Slatina), Moussa Samake (Reșița), David Ciubăncan (M. Baia Mare), Razak Abdullah (CSM Sighet)

Plecări - Kader Keita (Rapid / 200.000 de euro), Matija Boben (CK Celje / 100.000 de euro), Marko Gjorgjievski (Hermannstadt / gratis), Beni Nkololo (Panetolikos / gratis), Panagiotis Tachtsidis (Clube do Remo / gratis), Daniel Graovac (FCSB / gratis), Peter Michael (Ironi Tiberias / gratis), Mustapha Jah (FC Floriana / gratis), Luka Juricic (Banja Luka / gratis), Ioan Bârstan (FCU Cluj / gratis), Mohamed Diomande (Ol. Satu Mare / gratis), Luca Mihai (UTA Arad / gratis), Valentin Serebe (FC Ballkani / gratis), Denis Rusu (Sântandrei / gratis), Robert Filip (Ceahlăul / gratis), Virgil Postolachi (FCU Cluj / împrumutat), Leo Bolgado (Rapid / împrumutat), Dominik Șoptirean (ASA Tg. Mureș / împrumutat), Theo Yolou (Ceahlăul / împrumutat), Moussa Samake (Chiajna / împrumutat), Ștefan Senciuc (ASA Tg. Mureș / împrumutat), Razak Abdullah (Ceahlăul / împrumutat), Tudor Cociș (SSU Poli / împrumutat), Emmanuel Mensah (Gloria Bistrița / împrumutat), Daniel Dumbrăvanu (Voluntari / împrumut), Stipe Juric, Antonio Bosec (contracte încheiate), Mustapha Name (Pafos FC / împrumut expirat), Mihai Popa (Torino / împrumut expirat), Flavius Iacob (Corvinul / împrumut expirat), Alexandru Borbei (Lecce / împrumut expirat)

