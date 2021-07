CFR Cluj l-a prezentat pe Denis Alibec: "Am dat lovitura, are cel mai mic salariu"

Denis Alibec a revenit în România.

Fostul atacant de la Viitorul, Astra și FCSB a semnat cu CFR Cluj, ajungând la campioană României sub formă de împrumut, de la Kayserispor, din prima ligă din Turcia. Atacantul ehipei naționale a fost prezentat oficial de CFR.

Alibec este unul dintre preferații lui Marius Șumudică. Sub comandă antrenorului român, acesta a trecut prin cea mai bună perioadă din carieră sa, câștigând titlul alături de Astra. De altfel, Marius Șumudică, ajuns antrenor la CFR, crede că echipa lui a dat lovitura.

"Alibec s-a prezentat bine la antrenament. Are o relație bună cu vestiarul, e respectat. Cu mine, în 60 de meciuri a înscris peste 30 de goluri. Am dat lovitura cu Alibec. Are cel mai mic salariu din vestiar, restul plătește echipa din Turcia", a spus Șumudică, într-o conferință de presă.

"E Marius Șumudică. E normal să vin!"

Denis Alibec a declarat că a fost convins de Marius Șumudică să se alăture echipei din Gruia.

"E Marius Șumudică. E normal să vin după el. Să ne calificăm în Champions League sau Europa League și să luăm campionatul, asta vreau. Am venit să îi susțin, să îi ajut și să facem o performanță foarte bună în continuare", a precizat atacantul chiar în aeroport.

Internaționalul român a fost cumpărat anul trecut de Kayserispor, când turcii i-au plătit clubului patronat de Ioan Niculae 1 milion de euro în schimbul sau. Chinuit de accidentări, Alibec a fost utilizat în doar 17 meciuri, în care a marcat 3 goluri și a oferit o pasă decisivă.

Tweet Marius Sumudica cfr Alibec Citeste si: FCSB - Shakhter Karagandy, joi, de la 21:30, în direct la PRO TV! Bucurați-vă de fotbal!