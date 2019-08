S-a prabusit acoperisul! Imagini socante in Olanda, pe stadionul unei echipe care a jucat in cupele europene! FOTO

Acoperisul stadionului lui AZ Alkmaar s-a prabusit!

Imagini socante in Olanda, acolo unde acoperisul stadionului lui AZ Alkmaar s-a prabusit peste tribuna! Presa olandeza noteaza ca incidentul a avut loc dupa ce tara a fost lovita de fenomene meteorologice si de vanturi puternice.

Norocul a facut ca incidentul sa se fi petrecut intr-un moment in care pe stadion nu se afla nimeni. AZ Alkmaar are meci maine in deplasare la Waalwijk!

Stadionul lui AZ Alkmaar a fost inaugurat in urma cu 13 ani si are o capacitate de 17.000 locuri.