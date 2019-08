Reactia lui Costel Enache dupa ce a devenit unul dintre favoritii lui Becali pentru a ajunge la FCSB: "Sunt momente in care te simti capabil. Sau nu!"

CFR Cluj a castigat pe teren propriu cu 3-0 meciul impotriva celor de la Hermannstadt si a urcat din nou pe primul loc in Liga 1. La finalul partidei, antrenorul celor de la Hermannstadt, Costel Enache, a vorbit despre meci si a comentat si o posibila plecare la FCSB, dupa ce a intrat in vizorul lui Becali,

"Asteptam o alta fata, o fata pe care am aratat-o in alte meciuri. In seara asta ne-am aratat statutul de echipa mica, ne-am crezut aroganti. Nu intelegem ca avem nevoie de atitudine, consecventa, valorile umane si sociale sunt determinate intr-un sport de echipa. Ma asteptam la cu totul atlceva in aceasta seara. Nu pot sa imi pierd increderea in ei, dar supararile astea vin din cauza faptului ca le stiu potentialul. Sper sa fie un accident, sau un moment in care ne-am pierdut valorile de care vorbim in vestiar. Am avut oportunitati destul de bune, am avut ocazii clare, e un rezultat dureros. E important pentru noi sa luptam pana in ultima clipa. Lucrurile nu se desfasoara chiar asa de simplu, vorbim de foarte multi factori si indiferent de informatiile pe care le-am avut de la Iuliu Muresan, am vazut si modul in care joaca, dar nu am reusit sa tinem pasul, diferenta s-a facut din punct de vedere mental", a declarat Enache la sfarsitul partidei.

Enache: "Sunt momente in care te simti capabil, sau nu!"

Costel Enache s-a declarat surprins de declaratia patronului de la FCSB si nu a vrut sa comenteze prea mult o posibila plecare a acestuia la FCSB.

"M-ati luat prin surprindere, sunt bulversat, haideti sa vorbim de Hermannstadt, sunt antrenorul echipei Hermannstadt , e greu sa facem supozitii. Eu inteleg bine oamenii din breasla mea, dar nu neaparat ca nu e tentanta o oferta din partea FCSB-ului, sunt momente in care te simti capabil sa gestionezi o situatie sau nu. Mai sunt factori care ne influenteaza alegerile, dar probabil ca fiecare are argumentul sau", a mai spus Enache.

Becali:"O sa urmaresc CFR-Hermannstadt sa vad cine intra in finala"



Patronul FCSB a explicat pentru publicatia Fanatik ca l-a "bagat in finala" pe Ilie Poenaru, dupa ce Academica Clinceni a batut-o pe Chindia Targoviste cu 3-1. Acum, acesta da de inteles ca ar fi interesat si de Costel Enache, de la Hermannstadt.

"M-am uitat la Clinceni - Chindia sa vad cine bate intre Ilie Poenaru si Viorel Moldovan! A batut Poenaru si a intrat in finala! O sa urmaresc si in aceasta seara CFR - Hermannstadt, sa vad cine intra in finala. Dar nu vrea sa-l aduc pe Dan Petrescu daca bate", a spus Becali pentru Fanatik.