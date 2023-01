CFR Cluj confirmă schimbul iernii în Liga 1: "Probabil vom ajunge la o înțelegere!"

După ce a aflat că Otele a intrat în ultimele șase luni de contract cu UTA, CFR a intrat pe fir și a obținut semnătura fotbalistului nigerian pentru un contract valabil din vară.

CFR Cluj oferă bonusuri, procente și pe Roger pentru a-l aduce acum pe Otele de la UTA Arad

Între timp, CFR Cluj a deramat negocierile cu UTA pentru ca transferul lui Otele să intre în vigoare încă din această iarnă. Campioana le propune arădenilor anumite bonusuri de performanță, procente dintr-un viitor transfer, dar și un jucător la schimb, pe brazilianul Roger (26 de ani).

"Otele este jucătorul despre care am primit informații că din vară urmează să semneze cu o echipă din Austria, am vorbit cu impresarul, am întrebat dacă îl putem lua noi. Am anunțat UTA, am negociat cu jucătorul și am semnat cu el din vară. Nu ascundem că și azi am vorbit cu domnul Meszar de la UTA și i-a comunicat anumite beneficii financiare, anumite bonusuri și un procent la un eventual transfer. Dacă este de acord, îl luăm cu patru luni mai devreme, adică să vină acum.

Probabil se gândește. Este luat în discuție și Roger pentru a fi cedat. Roger e pregătit, a fost în cantonament, a jucat în amicale. Probabil vom ajunge la o înțelegere. Îmi doresc asta și pentru Roger, care e un băiat senzațional. E mult mai bun acum decât atunci când a venit la UTA", a spus Cristi Balaj, președintele lui CFR Cluj, la Digisport.

Roger a mai jucat la UTA Arad în perioada ianuarie 2021 - februarie 2022. CFR Cluj l-a cumpărat în schimbul sumei de 200.000 de euro, iar brazilianul a strâns 35 de meciuri și 5 pase decisive la formația din Gruia.

Philip Otele joacă la UTA din ianuarie 2022, după ce anterior a mai evoluat în ligile inferioare din Anglia și în Lituania, la Kauno Zalgiris. În acest sezon, nigerianul a marcat cinci goluri în cele 24 de meciuri jucate pentru arădeni.