Ziua decisiva pentru banca FCSB! "Totul se va rezolva diseara" Teja are bagajele facute, iar inlocuitorul lui asteapta semnalul

FCSB e aproape sa piarda titlul si in acest sezon.

Chiar daca a invins cu 5-1 Sepsi in meciul de sambata seara, echipa lui Mihai Teja pastreaza sanse minime de a lupta pentru trofeul Ligii 1 in ultima etapa, in meciul direct cu CFR Cluj.

Clujenii pot fi campioni dupa meciul de duminica impotriva Craiovei, chiar si cu un egal.

Cu titlul pierdut, FCSB se poate alege cu un antrenor nou. Helmuth Duckadam a explicat, in direct la Ora Exacta in Sport, la PRO X, ca, desi el credea ca Teja va continua pe banca stelistilor, Becali il va demite daca nu ia titlul.

"Vazand declaratiile patronului Gigi Becali, se pare ca exista posibilitatea ca Sumudica sa vina la FCSB. Credeam ca Teja va continua la FCSB! Se pare ca, daca nu va castiga campionatul, ceea ce pare imposibil, patronul se gandeste la alta varianta de antrenor. Dar astea se vor rezolva diseara!", a declarat Duckadam la PRO X!

Antrenorul avea un obiectiv clar: TITLUL

Gigi Becali a declarat inca de la instalarea lui Mihai Teja pe banca FCSB ca obiectivul acestuia este castigarea titlului. In caz contrar, antrenorul va fi inlocuit.

Patronul FCSB si-a intarit opinia si dupa victoria cu Sepsi de sambata seara si a afirmat ca raspunsul in cazul antrenorului echipei sale va fi definitivat in urma rezultatului de la CFR Cluj - Craiova.

"Daca ia titlul, mai poti sa-l dai afara? Daca nu il ia, nu v-am spus de la inceput? Am spus asa ca sa il lasati in pace. Lasati-l in pace, mai are o etapa. Va dau maine un raspuns. Maine daca face CFR egal cu Craiova, va dau raspunsul maine", a declarat Becali dupa meciul cu Sepsi la DigiSport.

Antrenorul nou: Sumudica?

Gigi Becali a spus ca Marius Sumudica ar putea sa ajunga la FCSB daca accepta conditiile sale: adica patronul sa intervina in alcatuirea echipei.

"Eu nu vorbesc cu 'daca'. Daca, daca...Nu vorbescu cu daca. Nu ar putea sa vina Marius Sumudica azi. Daca ma inteleg cu el si accepta conditiile mele, poate sa vina. Nu stiti conditiile? Le stiti! Ala nu sta cu vrajeli. Ala va zice direct: mi-a zis sa-l scot pe ala, sa-l bag pe ala. Si am scapat de orice discutii", a spus Gigi Becali la DigiSport.