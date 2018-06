Revin vremurile de glorie la Sahtior? Ahmetov si-a recuperat o cincime din avere

Un tribunal din Cipru i-a "dezghetat" lui Rinat Ahmetov, patronul lui Sahtior Donetk, active in valoare de 820 de milioane de dolari.



Tribunalul Districtual din Nicosia a emis, pe 27 decembrie 2017, o ordonanta temporara de inghetare a activelor din Cipru detinute de magnatul ucrainean pana la valoarea de 820 milioane de dolari, dupa o disputa juridica cu privire la privatizarea Ukrtelecom, cea mai mare companie de telecomunicatii din Ucraina. Deoarece exista un dosar pe rolul London Court of International Arbitration (LCIA) intre compania SCM si Raga Establishment Ltd, in aprilie 2017, Fondul Proprietatii de Stat din Ucraina a depus dosarul pentru dizolvarea intelegerii de privatizare a companiei si intoarcerea acesteia in proprietatea statului. In aceasta saptamana, pe 6 iunie, aceeasi instanta cipriota a hotarat in favoarea grupului financiar si industrial al lui Rinat Ahmetov, iar ordinul anterior va fi ridicat si activele acestuia vor fi "dezghetate".

Curtea a emis, de asemenea, o ordonanta de atribuire a costurilor juridice in favoarea Grupului CSM. Cipru, desi este membra a UE, este unul dintre cele mai cautate paradisuri fiscale de catre miliardarii ex-sovietici, deoarece firmele conduse de persoane care nu locuiesc pe insula si nu genereaza venituri sunt scutite de impozite.



Rinat Ahmetov, care se afla pe lista celor mai bogati oameni din lume si era considerat la un moment cel mai bogat om de afaceri din tarile foste membre ale URSS, avand o avere estimata a valora intre 18 si 20 de miliarde de dolari, si-a pierdut aproape trei sferturi din avere dupa inceputul razboiului din Dombas si Crimeea. In clasamentul Forbes din 2017, Ahmetov ocupa pozitia a 359-a, cu o avere estimata la 4,6 miliarde de dolari. Printre alte afaceri, acesta detine si clubul de fotbal Sahtior Donetk, club antrenat intre 2004 si 2016 de Mircea Lucescu si la care au evoluat fotbalistii romani Razvan Rat, Ciprian Marica, Flavius Stoican, Cosmin Barcauan, Daniel Florea si Marian Aliuta. Sahtior s-a mutat din Donetk la Kiev si Lvov, in vara anului 2014, dupa ce au inceput luptele intre separatistii pro-rusi si armata ucraineana, iar Donbass Arena a fost transformata intr-o ruina.

Mircea Lucescu a parasit clubul ucrainean, cu care castigase 8 titluri, 6 Cupe si 7 Supercupe ale Ucrainei, plus o Cupa UEFA, pentru ca razboiul disturbase activitatea echipei, dar si din cauza ca era dificil sa isi primeasca salariul anual de 4 milioane de euro prin sistemul bancar ucrainean blocat din cauza starii de razboi instituite.