Cea mai mare greșeală a lui Gigi Becali? ”S-a ars cu Florinel Coman”

FCSB primise oferte de șapte, respectiv nouă milioane de euro în schimbul fotbalistului, dar Gigi Becali a refuzat, în speranța că poate primi oferte mai avantajoase, iar Coman va ”exploda”.

A urmat însă o perioadă dificilă pentru fotbalist, cu accidentări și forme slabe în campionat, iar cota sa a scăzut considerabil. Dumitru Dragomir a explicat de ce crede că Becali ”s-a ars” cu Florinel Coman.

„S-a ars cu Coman, nu știu ce se întâmplă cu el. Nu aleargă. El e jucător bun, apare la finalizare, intră în combinații, dar e problema că face multe pauze. Aleargă 20 de metri și după face pauză. Nu poate să susțină efortul”, a spus Dumitru Dragomir, în ProSport.

Gigi Becali: ”Regret că nu am încasat și șapte milioane de euro”

„Regret că nu am încasat și 7 milioane de euro. Am avut ofertă și de 7 milioane și de 9, din America am avut. Dacă iei finalul, eu la ora asta am vreo 4-5 jucători, mai am și doi copii pe care pot să iau mulți bani.

Dacă trebuie să te compari, să te compari cu cine? Cu Mititelu, care a dat faliment la fotbal? Să mă ierte, că nu o zic cu răutate, dar să de compari cu Borcea, cu Iancu, cu Poumboiu, cu toți care au falimentat în fotbal? Nu discutăm cauzele, doar efectul, la toți s-a întâmplat la fel”, a declarat Gigi Becali, la emisiunea Ora Exactă în Sport.