S-a încheiat! A semnat cu Universitatea Craiova

S-a încheiat! A semnat cu Universitatea Craiova Superliga
SPORT.RO
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Universitatea Craiova primește o veste bună înaintea noului sezon.

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Universitatea CraiovaAdrian RusContract
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Adrian Rus s-a decis și a semnat un nou contract cu Universitatea Craiova.

Adrian Rus a semnat cu Universitatea Craiova

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Adrian Rus, la Universitatea Craiova / Foto Sport Pictures
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”Actualul contract al fundașului central va expira la finalul lunii, însă, chiar dacă a primit mai multe oferte, Rus a decis să își prelungească înțelegerea cu Universitatea Craiova.

Oltenii i-au pus pe masă un nou contract, iar după câteva zile de gândire, Adrian Rus a pus pixul pe foaie și va continua la echipa finanțată de Mihai Rotaru și în următoarea stagiune.

Adrian Rus și-a făcut apariția în 34 de meciuri în acest sezon și a marcat de patru ori. 

Cotat la 1,2 milioane de euro, Adrian Rus a fost transferat de Universitatea Craiova în vara anului trecut, la cererea lui Mirel Rădoi, însă fundașul a continuat să fie titular și sub comanda lui Filipe Coelho.

Acum un an am venit la Universitatea Craiova cu multă ambiție și dorința de a demonstra. Mirel Rădoi a avut un rol important în alegerea mea, oferindu-mi încredere încă din primul moment, iar pentru asta îi voi fi mereu recunoscător.

Astăzi sunt fericit să continui această poveste. Am găsit aici oameni extraordinari, un grup unit, suporteri incredibili și aceeași relatie bazata pe respect,incredere si comunicare din partea actualului staff tehnic, lucru care a contat enorm pentru mine.Craiova a devenit mai mult decât un club. A devenit casa mea.Vă mulțumesc pentru susținere și vă promit că voi da totul pentru acest tricou în fiecare zi.Raman aici. Raman pentru Stiinta!”, a transmis Rus.

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