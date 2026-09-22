Formaţia ASA Târgu Mureş a învins, marţi, pe teren propriu, cu scorul de 4-3, echipa CS Dinamo, în etapa a opta a Ligii a II-a.

Meci interzis cardiacilor! CS Dinamo conducea cu 2-0 și după s-au marcat încă cinci goluri

Pentru ASA au marcat Chatziterzoglu (56 (penalti), 61), Kocsis (63) şi Capac (75).

Golurile formaţiei Dinamo au fost înscrise de Baban (21, 69) şi Renta (48).

În clasament, ASA ocupă locul 13, cu 11 puncte, iar CS Dinamo este pe ultimul loc, cu 3 puncte.

Lider este CSM Slatina, cu 22 de puncte, pe locul 2 se află Poli Timişoara, cu 20 de puncte, iar CSM Reşiţa este pe 3, cu 18 puncte.

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