Ce surpriză! Florinel Coman a fost suporterul celei mai mari rivale a lui FCSB

Florinel Coman a mărturisit recent că atunci când era copil a fost susținătorul lui Dinamo. Totul a început când fotbalistul era jucătorul celor de la Luceafărul Brăila și a participat la un meci din Liga 1 dintre Oțelul și Dinamo.

Florinel Coman: ”Când eram foarte mic, am ținut cu Dinamo!”

Înaintea meciului, l-a surprins pe Claudiu Niculescu la încălzire și a fost impresionat de felul în care fostul atacant al ”Câinilor Roșii” executa lovituri libere.

Acesta a fost momentul în care Florinel Coman a devenit fanul lui Dinamo, însă ulterior lucrurile s-au schimbat după ce ”a făcut cunoștință” cu echipa FCSB-ului din sezonul 2013-2014, atunci când a fost ”fermecat” de Alex Chipciu.

”(n.r. Cu cine țineai când erai mic?) Depinde la ce vârstă. Când eram foarte mic, am ținut cu Dinamo, pentru că eu eram legitimat la Luceafărul Brăila și ne-au dus la un meci la Galați în Liga 1, juca Oțelul cu Dinamo. M-am dus la stadion cu o oră jumate înainte, eram copil.

La încălzire l-am văzut pe Niculescu, a luat un sac de mingi, și le-a pus pe 16 metri și cred că 10-12 minute bătea numai lovituri libere la încălzire. Nu doar că le bătea, ci unde le punea. Mă uitam și spuneam că nu e adevărat, că nu se poate așa ceva.

Asta m-a făcut să țin cu Dinamo, l-am văzut pe Claudiu Niculescu cum execută și am zis ’Mamă ce fotbalist, gata, țin și eu cu Dinamo!’. După, am prins vremurile cu Sănmărtean, Dodel. Chipciu îmi plăcea foarte mult, înainte mi-a plăcut Dodel. Am rămas impresionat de cum conducea Dodel mingea. Mergea pe tușă și o trăgea cu talpa. Chipciu mi-a plăcut cel mai mult și Stanciu”, a spus Florinel Coman la Orange Sport.

Ilie Dumitrescu: ”Trebuie să îi respectăm decizia lui Coman!”

Ilie Dumitrescu a comentat transferul lui Florinel Coman în Qatar, la Al Duhail, care pare iminent în această vară.

"Trebuie să îi respectăm decizia lui Coman. Aici vorbim de o decizie personală. După foarte mult timp are o ofertă concretă. Există și șansa asta că el are o clauză de 5 milioane de euro și poate pleca oricând și iată că există și o echipă care poate oferi această sumă.

Gândiți-vă că 5 milioane în fotbalul mare nu este o sumă extraordinară. El îl are exemplu pe Tănase. Cred că își dorește să își asigure familia din punct de vedere financiar. Vorbim de niște sume prin care îți poți asigura viitorul familiei dacă îți duci contractul la final. E greu de refuzat, vorbim de două milioane anual (n.r - salariul pe care Coman ar urma să-l aibă în Qatar), indiferent că sunt dolari sau euro. Eu îi respect decizia", a spus Ilie Dumitrescu, într-un interviu pentru PRO TV și Sport.ro.