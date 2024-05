Semnal de alarmă în legătură cu transferul lui Florinel Coman în Qatar: ”E ceva necurat, nu îl mai vor!”

Florin Bratu consideră că este ceva ”necurat” la negocierile purtate de arabi cu Gigi Becali pentru transferul lui Florinel Coman la Al Duhail.

Florin Bratu: ”E ceva la mijloc care nu se leagă!”

Fostul internaționarul român crede că arabii nu mai sunt atât de convinși că vor să îl transfere pe Florinel Coman.

Bratu crede că cinci milioane de euro, clauza pe care Florinel Coman, o are la FCSB reprezintă o sumă foarte mică pentru arabi, iar faptul că cei de la Al Duhail vor să obțină un preț mai mic pentru fotbalistul român nu înseamnă decât că nu sunt foarte entuziasmați pentru Coman.

”Mie mi se pare ceva la mijloc care nu se leagă, în condițiile în care acum o lună sau două vorbeam că va pleca cu siguranță.

Acum nu mai dau banii aceia în condițiile în care acolo sunt salarii de zeci de milioane. E Christoph Galtier antrenor, e Philippe Coutinho în echipă, care poate câștigă un milion pe lună și stăm și nu dăm cinci milioane pe Florinel Coman, care, pentru ei, e cum spun englezii, ’peanuts’.

Nu înțeleg, ori nu mai vor să îl ia, ori vor în condițiile lor. ’Băi, vreți așa, noi suntem cam îndoiți în momentul ăsta’”, a spus Florin Bratu la Digi Sport.

Declarațiile făcute de Gigi Becali după discuția cu Federico Pastorello

”Am negociat cu ei, au zis să dea bani în rate. Ei au zis să dea 3.5 milioane, să dea 4 milioane în funcție de meciuri jucate, că ei riscă, că jucătorul la națională nu prea a funcționat. Le-am zis că trebuie să riști, dacă vrei.

Am ajuns la o concluzie. Au zis să dea patru milioane și pe urmă să dea în funcție de meciuri. Am zis de ce să dea patru? Să dea doar 3.5 milioane. Păi cum? Dați 3.5 acum și în septembrie încă 1.5. Dacă mă calific, nu mai dați nimic, că eu iau 50 de milioane, nu mai am nevoie de 1.5. Las 1.5 doar ca să-l am pe el în calificări, dar, dacă nu mă calific, vreau banii.

Astea două propuneri sunt. O să transmită mai departe și o să zică da sau nu. Mai sunt două propuneri. Cu alte cuvinte, Florinel rămâne în preliminarii, până în play-off. E ori patru milioane și încă 500.000 cu 500.000 (n.r. ca bonusuri), ori 3.5 cu 1.5.

Ei au zis cum să dea banii dacă nu mă calific. Dacă nu mă calific, dați banii. Dacă mă calific eu el, vă scad 1.5, nu mai dați.

Banii să fie 5 milioane în cap. Ei domnule, că cutare, că nu știu. Eu nu vrea să-l dau, jucătorul face 10 și voi vreți să negociați 5. Dacă dau direct 5, nu mai am ce face. Există și varianta asta”, a spus Gigi Becali despre negocierile cu arabii.