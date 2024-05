Transferul lui Florinel Coman în Qatar este aproape gata. Arabii sunt hotărâți să îl transfere pe Florinel Coman, însă Gigi Becali a pus o condiție: să îl lase pe ”Mbappe de România” la FCSB și în preliminariile Champions League.

Mesajul postat de Federico Pastorello despre Florinel Coman

Astfel, Gigi Becali le-a propus arabilor două variante: fie să ofere 3,5 milioane de euro acum, Florinel Coman să rămână la FCSB pe tot parcursul preliminariilor, iar dacă se califică, arabii să nu mai plătească nimic, fie să ofere 4 milioane, Coman să evolueze în preliminarii, iar suma de un milion să fie plătită în funcție de performanțele fotbalistului.

După întâlnirea cu Gigi Becali, Federico Pastorello a luat masa cu Florinel Coman și l-a lăudat pe fotbalistul de la FCSB pe rețelele sociale.

”Să îl sărbătorim pe campionul României și pe cel mai bun marcator din acest sezon, Florinel Coman”, a fost mesajul transmis de Federico Pastorello, pe Instagram.

Declarațiile făcute de Gigi Becali după discuția cu Federico Pastorello

”Am negociat cu ei, au zis să dea bani în rate. Ei au zis să dea 3.5 milioane, să dea 4 milioane în funcție de meciuri jucate, că ei riscă, că jucătorul la națională nu prea a funcționat. Le-am zis că trebuie să riști, dacă vrei.

Am ajuns la o concluzie. Au zis să dea patru milioane și pe urmă să dea în funcție de meciuri. Am zis de ce să dea patru? Să dea doar 3.5 milioane. Păi cum? Dați 3.5 acum și în septembrie încă 1.5. Dacă mă calific, nu mai dați nimic, că eu iau 50 de milioane, nu mai am nevoie de 1.5. Las 1.5 doar ca să-l am pe el în calificări, dar, dacă nu mă calific, vreau banii.

Astea două propuneri sunt. O să transmită mai departe și o să zică da sau nu. Mai sunt două propuneri. Cu alte cuvinte, Florinel rămâne în preliminarii, până în play-off. E ori patru milioane și încă 500.000 cu 500.000 (n.r. ca bonusuri), ori 3.5 cu 1.5.

Ei au zis cum să dea banii dacă nu mă calific. Dacă nu mă calific, dați banii. Dacă mă calific eu el, vă scad 1.5, nu mai dați.

Banii să fie 5 milioane în cap. Ei domnule, că cutare, că nu știu. Eu nu vrea să-l dau, jucătorul face 10 și voi vreți să negociați 5. Dacă dau direct 5, nu mai am ce face. Există și varianta asta”, a spus Gigi Becali despre negocierile cu arabii.