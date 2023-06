Ce se întâmplă cu Lamine Ghezali după ce Dinamo a promovat în Liga 1

Ghezali a marcat 12 goluri în cele 31 de meciuri jucate pentru Dinamo în acest sezon, fiind unul dintre cei care au contribuit semnificativ la promovarea în Liga 1. Francezul a fost decisiv în barajul cu FC Argeș (8-5, la general), iar formația din Ștefan cel Mare nu se teme că îl va pierde.

Lamine Ghezali, contract prelungit cu Dinamo

Ovidiu Burcă, antrenorul lui Dinamo, spune că lui Lamine Ghezali i-a fost prelungit contractul automat pe doi ani, astfel că jucătorul crescut de Saint-Etienne va continua la formația bucureșteană.

"Ghezali are contract, i s-a prelungit contractul. Dacă vânzarea lui Ghezali poate aduce liniște financiară clubului, până la urmă așa trebuie construit. Eu nu cred că el este la potențialul lui maxim, încă mai are marjă de creștere și putem să mai așteptăm. Cred că mai are doi ani, s-a prelungit automat contractul pe doi ani.

Ghezali a crescut foarte mult. Pe mine m-a impresionat că el, un jucător străin care vine din Franța, a spus că și-a regăsit aici plăcerea de a juca fotbal. N-a fost ușor, au fost momente și cu el, pentru că este încăpățânat, dar așa sunt jucătorii speciali. N-a fost ușor să-l aduc aici și a trebuit să-i schimb poziția.

A trebuit să mă adaptez nevoilor și am jucat cu el într-o poziție în care a dat un randament foarte bun. A fost mai proaspăt, mai aproape de poartă, iar pe finalul sezonului a fost într-o formă extraordinară", a spus Ovidiu Burcă, la Digisport.

200.000 de euro este cota de piață a lui Ghezali, potrivit Transfermarkt

Saint-Etienne, Chateauroux și SC Lyon sunt cluburile din Franța la care a jucat Ghezali înainte de transferul la Dinamo, în vara anului trecut