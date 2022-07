Ce salariu fabulos avea Tudor Băluță la Brighton, unde a jucat un singur meci în trei ani

În tot acest timp, internaționalul român nu a apucat să debuteze pentru ”Pescăruș” în Premier League. A prins un singur meci, în Cupa Ligii, unde a jucat din postura de integralist.

Ce salariu avea Tudor Băluță la Brighton

Băluță nu i-a impresionat pe britanici. În cei trei ani de contractcu Brighton, mijlocașul a fost împrumutat la echipe precum ADO Den Haag sau Dinamo Kiev. Mihai Stoica a dezvăluit că românul a avut și un contract impresionant la fosta sa echipă. Era remunerat, lunar, cu 45.000 de euro!

"Noi am luat legătura cu el acum ceva timp. Gigi era fanul lui numărul 1. N-am vorbit cu el direct, dar ni s-a spus clar că sub nicio formă nu revine. Și că, dacă s-ar întoarce, ar reveni la Craiova. Și că are 45.000 salariu. Atât avea la Brighton", a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.

Băluță s-a născut în Craiova, însă a fost format la Academia Hagi. Cota de piață a mijlocașului este de 1,8 milioane de euro, potrivit site-urilor de specialitate.

Tudor Băluță a evoluat la Brighton a evoluat într-un singur meci, în septembrie 2019, contra lui Aston Villa (1-3), în Cupa Ligii Angliei, iar ulterior a fost împrumutat în Olanda (ADO Den Haag, ianuarie - iunie 2020) și Ucraina (Dinamo Kiev, octombrie 2020 - iunie 2021), unde a jucat foarte puțin.