Mijlocașul, liber de contract după ce contractul cu Brighton i-a expirat, a semnat cu Farul Constanța, echipa lui Gică Hagi, un contract valabil pentru următoarele două sezoane.

Tudor Băluță a semnat cu Farul Constanța

FC Viitorul (actuala Farul) este echipa care l-a crescut pe Tudor Băluță și care l-a vândut în ianuarie 2019 la Brighton, în schimbul sumei de 2,9 milioane de euro.

La gruparea din Premier League, internaționalul român a acuzat mai multe probleme medicale și a jucat într-un singur meci oficial. Brighton l-a împrumutat la ADO Den Haag și Dinamo Kiev, însă nici acolo nu a prins prea multe minute.

"Începând de astăzi, mijlocașul Tudor Băluță este noul jucător al echipei noastre !

În vârstă de 23 de ani (27.03.1999), Tudor Băluță a semnat un contract valabil pentru următorii doi ani și astăzi va efectua primul antrenament în tricoul alb-albastru.

Produs al Academiei Hagi, Tudor Băluță a mai evoluat în carieră pentru cluburile Brighton (Anglia, Premier League), ADO Den Haag și Dinamo Kiev.

Tudor Băluță are șapte selecții la naționala de seniori a României și este semifinalist al Campionatului European U21 din 2019", a transmis Farul.

Gică Hagi: "Băluță e încă tânăr și are putere"

Tudor Băluță a evoluat la Brighton a evoluat într-un singur meci, în septembrie 2019, contra lui Aston Villa (1-3), în Cupa Ligii Angliei, iar ulterior a fost împrumutat în Olanda (ADO Den Haag, ianuarie - iunie 2020) și Ucraina (Dinamo Kiev, octombrie 2020 - iunie 2021), unde a jucat foarte puțin.

Fotbalistul născut la Craiova s-a confruntat în ultimul an și jumătate cu mai multe accidentări care nu i-au permis să revină pe teren, spunea recent Gică Hagi, care oferea detalii despre jucătorul format în academia sa.

"Spuneți de Băluță că a dispărut. Nu vă informați prin ce trece? De un an și jumătate are accidentările pe care le are. Nu mergeți să faceți un interviu, să îl întrebați ce a pățit de un an și jumătate, de ce nu a jucat? Nici el nu mai știe câte accidentări are le metatarsian, unde tot are fracturi și fracturi. Credeți că el vrea? S-a întâmplat, sunt riscurile meseriei, ghinioane. Nu uitați, Băluță are 22 de ani. Așa de bătrân pare că joacă de atâta timp, dar are 22 de ani. Încă tânăr, are putere.

Poate crește, poate deveni mai bun. Am spus de Băluță, poate că unii mă vor certa iar, că de ce am zis. Nu să-l apăr, am zis o realitate. Cum și voi vă informați, și eu m-am informat. Știu de la el că are două accidentări, de două ori a avut ghinion. Când să revină, i-a venit asta. Nu poți fi în formă dacă nu te antrenezi", spunea Gică Hagi, în aprilie.