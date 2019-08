"Ce sa caute?! A innebunit toata presa ca ce bun e!" Becali, ironic dupa ce a fost REFUZAT de un nou nume de pe lista: "Pe el il voiam, dar m-a dezamagit!"

FCSB a ramas fara antrenor iar Becali are mari probleme in a gasi inlocuitor.

Gigi Becali continua cautarile pentru banca FCSB-ului. El i-a raspuns lui Marius Croitoru dupa ce antrenorul Botosaniului a declarat ca nu ar vrea niciodata sa vina la FCSB.

"Croitoru? Ce sa caute el? Gata, a inceput sa innebuneasca presa ce bun e Croitoru dupa doua meciuri. Nu stim noi cat il duce mingea pe Croitoru? La fotbal ma refer, nu la altceva. I-am scris mesaj lui Gica sa il intreb de Anghel. Astept raspunsul. Poa' sa fie si Zenga optiune, nu stiu. Toti antrenorii sunt optiuni. Poate vorbesc si cu Croitoru si-l iau (rade). Puteti sa luati toti antrenorii la rand.



Eu la Croitoru ma gandeam, dar m-a dezamagit cu ultima declaratie. (rade) Azi am primit oferte pentru 20 de antrenori. Si romani, si straini! 20! Impresarii, prietenii mi-au propus 20 de antrenori. Acum ca am primit raspunsul asta de la Croitoru, o sa incerc. (rade). Am 5 pe lista! Tot intreb... unul e rapidist, unul e dinamovist... altul nu stiu ce" a spus Gigi Becali la Digi Sport.

Ce declarase Croitoru

Marius Croitoru a fost ironic cand a fost intrebat despre o posibila plecare la FCSB. Antrenorul de 38 de ani a reusit in etapa trecuta sa castige cu Botosani pe terenul FCSB-ului.

"Niciodata n-as merge la FCSB! Eu n-am licenta PRO. Aici am un antrenor cu licenta PRO deasupra mea, dincolo n-as avea parte de asa ceva si nu vreau..." a spus Croitoru.