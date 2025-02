Leon Peto a semnat cu SGV Freiberg, un club din orașul Freiberg am Neckar, landul Baden-Wurttemberg, care evoluează în Regionalliga Sudwest (Liga a 4-a din germania).



A fost titular împotriva lui FSV Frankfurt

Fotbalistul, care a evoluat trei ani la academia lui Dortmund și a fost legitimat timp de cinci ani la Mainz, a lăsat-o pe FC 08 Homburg, ocupanta locului al zecelea în seria din Liga a 4-a și a semnat cu echipa de pe poziția a cincea, care se află la nouă puncte de liderul Hoffenheim II. El a fost titular și a jucat 55 de minute în partida cu FSV Frankfurt (1-1), echipa de pe locul secund.



SGV a fost înființat în 1973, joacă pe Wasenstadion (4.000 de locuri), este finanțat de afaceristul Emir Cerkez și este antrenată fostul fotbalist kosovar Kushtrim Lushtaku. Mijlocașul român este coleg cu Niklas Tarnat, fiul fostului internațional german Michael Tarnat (ex-Bayern Munchen, Manchester City, Hannover, Duisburg, Karlsruhe), cu internaționalul libanez Hilal El-Helwe și un fost mare talent al fotbalului elvențian, Marco Kehl-Gomez (ex-Grasshoppers, Lugano).



Leon Peto, un junior promițător la Dortmund și Mainz

Leon Peto (22 de ani) s-a născut în Germania, în localitatea Ibbenburen (landul Renania de Nord-Westfalia) și deține dublă cetățenie, română și germană. El are selecții la reprezentativele Under 15, Under 16, Under 17, Under 18 și Under 20 ale României.



De-a lungul carierei a fost legitimat la juniorii cluburilor Arminia Ibbenburen, Borussia Dortmund, VfL Osnabruck și Mainz 05, iar la nivel de seniori a evoluat pentru FSV Mainz 05 II (2021-2023), SG Barockstadt (2023-2024), FC 08 Homburg (2024-2025) și SGV Freiberg (2025).



Acesta poate juca ca mijlocaș dreapta, mijlocaș central și mijlocaș stânga și este cotat la 100.000 de euro. El a fost coleg de generație cu Răzvan Sava (Udinese), Louis Munteanu (CFR Cluj), Ianis Stoica (Hermannstadt), Constantin Grameni (Rapid), Alexi Pitu (Dunkerque), Marius Corbu (APOEL), Matei Ilie (CFR Cluj), Andrei Mărginean (Dinamo) și Andrei Bani (Oțelul).



Foto - Leon Peto (Instagram), SGV Freiberg (FB)