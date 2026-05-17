La doar câteva zile după ce au câștigat Cupa României, tot în fața Universității Cluj, oltenii au îndeplinit eventul mult așteptat.

Primele reacții din străinătate după triumful Craiovei

Au început să apară și primele reacții în presa din străinătate după performanța oltenilor.

ESPN: "Event pentru 'El Tico'. Carlos Mora a devenit astăzi campion al României alături de Universitatea Craiova. Costaricanul închide sezonul cu o dublă, după ce a câștigat recent și Cupa României".

Cabine Desportiva: "Universitatea Craiova, sub conducerea antrenorului portughez Filipe Coelho, s-a încoronat noua campioană a României, după 5-0 cu Universitatea Cluj. Echipa a reușit eventul în acest sezon".

Balkan Futbolu: 'Craiova închide sezonul cu o dublă. Echipa lui Alexandru Cicâldău a devenit noua campioană a României, după o pauză de 35 de ani".

Buzz Spor: "Universitatea Craiova este noua campioană a României. 35 de ani au așteptat acest moment".

Prima mutare pregătită de Craiova după câștigarea titlului: "Discutăm de ceva timp"

Oltenii vor începe de mâine să pregătească sezonul următor, iar primul jucător care ar putea semna un nou contract este fundașul Adrian Rus (30 de ani).

La scurt timp după finalul meciului cu "U" Cluj, scor 5-0, fundașul Adrian Rus a anunțat că este foarte aproape de a semna un nou contract cu Universitatea Craiova:

"Înaintea meciului le-am spus colegilor să ne amintim cum ne-am simțit după meciul tur (n.r "U" Cluj s-a impus cu 4-0 în tur), cum am trăit săptămâna respectivă. Am zis că vine meciul retur și că ne vom revanșa acasă.

Dacă ne vom înțelege, cu siguranță voi rămâne aici. Sunt șanse mari să rămân aici. Discutăm de ceva timp, dar mi-am dorit mai întâi să câștigăm Cupa României și campionatul. Acum ne vom pune la masă și vom discuta", a declarat Adrian Rus.

Fundașul Adrian Rus a evoluat în 34 de meciuri oficiale pentru Universitatea Craiova în acest sezon. El a reușit să înscrie și patru goluri în tricoul alb-albastru.