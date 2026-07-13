Cale liberă pentru Gigi Becali la transferul lui Juan Bauza. Argentinianul poate pleca gratis

Cale liberă pentru Gigi Becali la transferul lui Juan Bauza. Argentinianul poate pleca gratis Fotbal intern Nicolae Dică, sincer când a fost întrebat de Juan Bauza
SPORT.RO
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Mijlocașul Juan Bauza a revenit după împrumutul la Atletico Nacional, dar ar putea deveni liber de contract, după ce FCU Craiova a fost exclusă din competițiile FRF.

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Din articol

Juan Bauza, în vârstă de 30 de ani, traversează o perioadă de incertitudine. Argentinianul, evaluat în prezent la 400.000 de euro, a încheiat perioada de împrumut la formația columbiană Atletico Nacional la finalul lunii iunie 2026 și a revenit la FCU Craiova, însă își poate încheia foarte ușor conturile cu gruparea din Bănie.

Situația clubului patronat de Adrian Mititelu îi facilitează plecarea. Echipa nu a mai fost înscrisă în nicio competiție organizată de Federația Română de Fotbal, fapt ce îi permite mijlocașului ofensiv să devină jucător liber de contract și să își continue cariera în altă parte.

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Juan Bauza
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Soluția simplă pentru reziliere

Emilian Hulubei, președintele Asociației Fotbaliștilor Amatori și Nonamatori din România (AFAN), a explicat pașii pe care fotbalistul trebuie să îi urmeze pentru a se despărți oficial de clubul oltean.

„Juan Bauza nu mai poate fi legat de FCU Craiova, din momentul în care echipa nu s-a mai înscris în nicio competiție. Societatea există, dar nu poți să ții un jucător pe o societate. Dacă nu îi asiguri competiție, el poate depune memoriu, să devină liber de contract și se poate legitima la orice club fără nicio problemă. 

În străinătate nici nu mai are nevoie de memoriu, pleacă pur și simplu. El poate să își denunțe unilateral contractul printr-o singură notificare către club și atunci pleacă în străinătate fără niciun fel de problemă. În România, se face un memoriu la Federație prin care se constată că echipa nu are cum să îi ofere competiție, și atunci devine liber de contract, potrivit regulamentului”, a transmis Emilian Hulubei, potrivit GSP.

De-a lungul timpului, evoluțiile lui Bauza au atras atenția mai multor echipe din prima ligă, inclusiv din partea lui Gigi Becali, care a monitorizat atent situația jucătorului. Cu un parcurs solid de-a lungul carierei (247 de meciuri, 39 de goluri și 28 de pase decisive), fotbalistul ar putea fi o soluție pentru trupa antrenată de Marius Baciu.

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