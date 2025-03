Campioana României, care a revenit pe primul loc în urma acestui rezultat, a jucat aproximativ o oră în inferioritate numerică, după ce Joyskim Dawa a primit al doilea cartonaş galben (minutul 36).

FCSB a dominat cea mai mare parte a primei reprize şi şi-a creat mai multe ocazii de gol până la eliminare. David Miculescu (13) a şutat din careu, dar Marian Aioani a respins. Andrei Gheorghiţă (34) a şutat peste poartă de la aproximativ 23 metri, iar Juri Cisotti (35) a ratat o mare şansă de gol, şutând de la 14 metri pe lângă, deşi rămăsese cu portarul în faţă.

Rapid a reuşit să marcheze prin Alex Dobre (minutul 68), după o fază confuză în careul roş-albaştrilor, dar golul a fost anulat de arbitrajul video pentru ofsaid.

Concluziile lui Viorel Moldovan după Rapid - FCSB

Președintele giuleștenilor a explicat unde s-a făcut diferența în joc și care a fost motivul pentru care Rapid nu a reușit să profite de superioritatea numerică.

"I-am respectat prea mult, mult prea mult. Am avut atitudine, băieții au jucat bine, dar nu a fost să fie până la urmă. Asta este istoria acestui meci, nu știm când îi vom mai prinde într-o astfel de situație.

FCSB nu este întâmplător pe primul loc. Este un club experimentat, obișnuit cu meciurile din cupele europene. Au avut o anumită șmecherie fotbalistică, au fragmentat jocul. Uneori, astfel de tactici sunt importante și trebuie să știi să le folosești.

Mi s-a părut un arbitraj ok, nu cred că au fost probleme. N-aș vrea să comentez prea mult, consider că a fost unul foarte bun. Am spus și repet: din punctul meu de vedere, nu cred că putem emite pretenții la titlu.

Venim de unde venim, a fost un sezon complicat pentru noi, cu foarte multe transferuri. Echipa s-a stabilizat pe parcurs și este bine că am intrat în play-off. Acesta era obiectivul nostru. Urmează un alt campionat, vom vedea ce se va întâmpla.

Poate reușim să câștigăm Cupa României, ne dorim acest lucru", a spus Viorel Moldovan, la Prima Sport.