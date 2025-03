Unicul gol al meciului a fost marcat de Adrian Şut (minutul 30), care l-a surprins pe portarul Laurenţiu Popescu cu un şut de la aproximativ 25 de metri. FCSB a încheiat meciul în inferioritate, după ce fundaşul Siyabonga Ngezana a fost eliminat (90+1), pentru al doilea cartonaş galben.

Universitatea Craiova a pierdut primul meci cu Mirel Rădoi pe bancă în acest mandat, după cinci victorii şi un egal. De cealaltă parte, FCSB a ajuns la 14 meciuri consecutive în campionat, nouă victorii şi cinci egaluri.

La o zi după meci, Sorin Cârțu a analizat prestația formației pregătită de Mirel Rădoi, fără să menajeze. "O primă repriză de nerecunoscut. Am așteptat altceva de la această repriză. Acolo a fost una dintre prestațiile cele mai modeste din acest sezon. Niciodată nu i-am văzut atât de timorați, de complexați.

Sunt convins că au pregătit altceva. Senzația a fost că nu suntem pregătiți pentru un meci de o asemenea importanță. Dacă vrei să te bați pentru locul unu, trebuie să joci într-o manieră contondentă. Jucătorii mi s-au părut marcați. Dacă vor să facă ceva, trebuie să treacă peste toate deciziile și șicanele de care se lovesc. Vorbesc în numele meu, este un abuz ceea ce se întâmplă de trei meciuri, din punct de vedere al arbitrajelor. S-a căutat o protejare a FCSB-ului după efortul depus", a declarat președintele de onoate al oltenilor, potrivit Fanatik.

Gabi Balint, critic la adresa jucătorilor de la Universitatea Craiova

Fostul internațional român a mărturisit că a fost dezamăgit de evoluția anumitor jucători de la formația pregătită de Mirel Rădoi, remarcându-i în sens negativ pe Alex Mitriță și Ștefan Baiaram.

"No Mitriță, no win! Asta-i clar. Când Mitriță e zero, n-au nicio șansă. Baiaram a fost minus unu!

Nu, Craiova a fost azi într-un moment cum n-am mai văzut-o de mult. Credeam că poate mai mult, avea toate atuurile să scoată un rezultat bun. Dar trebuie felicitată FCSB, a meritat victoria", a declarat Gabi Balint, la Digi Sport.