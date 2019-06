Ce ii asteapta pe jucatorii lui Dinamo cu Neagoe: antrenamente la 7.00 dimineata, efort maxim, disciplina totala si padbol

Eugen Neagoe e gata sa inceapa munca la Dinamo!

Preparatorul fizic Marius Dima a fost in staff-ul lui Victor Piturca la nationala Romaniei, Steaua, Craiova si la Al Ittihad. El a facut stagii de perfectionare la Clairefontaine si la Londra si este unul dintre cei mai apreciati preparatori fizici din Romania. Printre metodele sale inedite se regasesc antrenamentele efectuate la ore matinale sau cate 3 antrenamente pe zi in cantonamente. In stagiile de pregatire ale echipei nationale cerea sedinte de pregatire si la ora 7.00 dimineata. "Daca vrei sa dezvolti o calitate, o faci cu organismul odihnit, iar dimineata e momentul cel mai indicat. Daca faci un antrenament devreme, corpul are timp sa se recupereze bine pentru inca unul sau doua sedinte facute dupa-amiaza, asa ca nu apar accidentari", spunea atunci Dima.

La fel ca Neagoe, si Dima cere concentrare maxima in timpul antrenamentelor si executarea fara cracnire a unui program spartan de pregatire fizica. Dar metodele sale sunt certificate, iar rezultatele si nivelul de pregatire fizica al echipelor unde a lucrat vorbesc pentru el. De altfel, sarcinile vor fi impartite clar in noua organigrama. Neagoe se va ocupa de coordonarea scounting-ului, sedintele tactice, supervizarea antrenamentelor si de alcatuirea echipei pentru meciuri. Dima va alcatui planul de pregatire fizica, dupa ce antrenorul principal l-a anuntat datele cand echipa trebuie sa fie in forma maxima, dar va monitoriza si jucatorii ramasi in urma cu pregatirea. Antrenorul cu portarii se va ocupa de pregatirea goalkeeperilor si de relatia lor cu cei din compartimentul defensiv, iar antrenorul secund conduce efectiv fiecare antrenament si lucreaza suplimentar cu mingea dupa acesta cu jucatorii care au nevoie, de obicei juniorii sau cei reveniti dupa accidentari.

Din staff-ul lui Eugen Neagoe, care a semnat un contract pe 2 ani cu Dinamo, dupa demiterea lui Mircea Rednic, alaturi de Dima, mai face parte si „secundul” Sebastian Moga. Acesta a jucat ca mijlocas dreapta la Dinamo (1991-1994, 1994-1996, 1997), dar si la Gloria Bistrita, „U” Cluj, Rapid, Ceahlaul, Kecskemeti TE si Oroshaza FC. Ca antrenor, a fost secund la Gloria Bistrita si Corona Brasov, dar si asistentul lui Neagoe la Pandurii, Poli Iasi si Sepsi. Moga si-a deschis un teren de padbol (varianta profesionista a tenisului cu piciorul) la Bistrita si a incercat sa introduca si in pregatirea echipelor unde a lucrat aceasta metoda de imbunatire a tehnicii pentru fotbalisti.

Cel mai probabil la echipa va ajunge si antrenorul cu portarii Florentin Radulescu, fost goalkeeper la Petrolul, Rapid, Astra, Vaslui si Viitorul, care il va inlocui pe Catalin Grigore. De asemenea, Iulian Mihaiescu, detinator de licenta Pro UEFA, ar urma sa nu mai faca parte din staff-ul echipei de seniori, dar ar ramane pe o alta pozitie in cadrul clubului, unde lucreaza, cu anumite intreruperi, din 1994, dupa ce inainte fusese jucatorul "cainilor" intre 1985 si 1992. Acesta fusese secundul lui Andone, Rednic, Stoican, Bratu si Niculescu si are in palmares 5 trofee ca antrenor (1 titlu, 3 Cupe ale Romaniei si 1 Supercupa).