La o zi după meci, Bogdan Lobonț și Cristi Pulhac au analizat la VOYO SPORT LIVE metodele de pregătire ale campioanei. Cei doi au comentat imaginile cu jucătorii FCSB-ului la antrenamentele pe nisip, iar fostul portar a povestit cum a lucrat în același mod la AS Roma.

Bogdan Lobonț: „Ce face Reghe acum e pistol cu apă”

„Eu am făcut la Roma (n.r. - pregătire pe nisip). La Roma, da. Am făcut, țin minte, am făcut o pregătire de vară cu Zeman (n.r. - Zdenek Zeman). Ce face Reghe acum e pistol cu apă. Și noi jucam o repriză fantastică, a doua repriză cădeam. Dacă reușeam să obținem un rezultat de egalitate... Dar pregătirea respectivă ne-a ținut și sezonul următor. A plecat Zeman, a venit Garcia (n.r. - Rudi Garcia), am avut 11 victorii consecutive.

(n.r. - La Dinamo nu?) Nu, nu, nu”, a spus Bogdan Lobonț.

În discuție a intervenit și Cristi Pulhac. Fostul fundaș al lui Dinamo a explicat că pregătirea fizică nu trebuie să afecteze jocul și calitățile fotbaliștilor.

„La Dinamo noi știam că suntem pregătiți fizic, că și patronii știu ce facem la antrenamente. Am avut atunci cu Esteban, când l-a schimbat cu o săptămână înainte să începem campionatul, jucam cu Galațiul acasă, și venise Ion Marin și cred că la al doilea antrenament am avut testul Cooper. Păi ne-au dat 3-0 ăia! Cu câteva zile înainte să înceapă campionatul. ﻿De asta spun, FCSB-ul are niște jucători cu calități. Mai bine te bazezi pe calitățile jucătorilor, să îi dai plăcerea jucătorului să joace. Să nu mai simtă nici presiunea, să fie o atmosferă bună, de asta și schimbi antrenorul, ca să schimbi atmosfera din vestiar. Nu mai pui încă o ganteră în plus. Așa cred! Am văzut jucători și ca Cisotti aseară, care aleargă, dar în momentul când ești obosit... M-am uitat și la Korenica, execuțiile astea vin și pe baza prăbușirii fizice. Nu mai gândești coerent, picioarele nu te mai ascultă. Mă uitam la Crețu, băi, nu mai putea să vină înapoi! Pur și simplu n-a mai vrut să vină înapoi. Mă uitam la Dawa, juca fundaș dreapta în multe momente”, a intervenit Cristi Pulhac.

FCSB a marcat prin Arnold Garita, în minutul 27, și Alexandru Stoian, în minutul 85, în timp ce Remus Gutea a înscris pentru FC Voluntari, în minutul 59. Următorul meci al roș-albaștrilor este derby-ul cu Rapid, programat sâmbătă.