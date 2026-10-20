Tensiuni la Chindia înainte de meciul din Liga 2! Antrenorul a răbufnit: „Ne chinuim, mă așteptam la altceva”

Tensiuni la Chindia înainte de meciul din Liga 2! Antrenorul a răbufnit: „Ne chinuim, mă așteptam la altceva” Liga 2
SPORT.RO
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Antrenorul Leo Grozavu a criticat conducerea Chindiei Târgoviște, în frunte cu președintele Marius Pavel, înaintea partidei cu AFC ASA Târgu Mureș. Tehnicianul a reclamat restanțele salariale și lipsa terenurilor.

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Înaintea duelului de marți, 20 octombrie (ora 17:30), din etapa a 10-a a Ligii 2, Chindia ocupă locul 6, cu 18 puncte, la șapte în spatele liderului fără drept de promovare, CSM Slatina, în timp ce mureșenii sunt pe 13, cu 11 puncte. Leo Grozavu a prefațat întâlnirea cu formația care în sezonul 2024-2025 evolua în Liga 4, înainte de a prelua locul Unirii Ungheni.

„Este o echipă care anul trecut s-a bătut pentru play-off. Nu ne așteaptă o partidă facilă, dar ne pregătim să luăm cele trei puncte. Diferența între primele șase și celelalte echipe e de câteva puncte. Dacă nu ești atent, în două meciuri poți să ajungi în zona locurilor 9-10, de pe locul 4”, a spus Grozavu.

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Salarii restante din iunie și probleme cu terenurile

Tehnicianul a expus apoi problemele interne. Jucătorii Chindiei nu și-au încasat salariile pe luna iunie, dar au primit în avans banii pe două zile din octombrie, fapt confirmat de ofițerul de presă Cosmin Enache, la Riposta TV.

„Sunt însă și alte probleme care țin de organizare și, cred eu, lucrurile ar trebui mult mai bine organizate. Vă spun cinstit, mă așteptam la altceva… Ne chinuim cu terenurile, să mergem când colo, când colo. E foarte important ca atunci când îți propui drept obiectiv promovarea echipa să fie remunerată la zi. Ca jucătorul să nu mai aibă alte griji, să nu se mai gândească la ce dorințe au familia, copilul, părinții… Sunt probleme, încă nu sunt rezolvate și nici nu țin de mine. Degeaba promitem că dăm 5 lei și dăm 4, mai bine spunem că dăm 3 lei și îi dăm la zi. Dacă nu se rezolvă problemele, va fi foarte greu să ne facem treaba”, a transmis antrenorul.

Situația amintește de cazul fostului tehnician Ilie Poenaru. În aprilie, după ce a reclamat condițiile de la club și modul de lucru al președintelui Marius Pavel, Poenaru a fost demis chiar în timpul conferinței de presă de după eșecul cu FC Bihor (1-3). Decizia a fost luată de managerul Florin Gardoș, președintele Marius Pavel și primarul Daniel Cristian Stan.

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