VIDEO EXCLUSIV A aflat ce amendă a primit Cristiano Ronaldo și a stârnit râsul cu o replică genială: „Stai, ce?!”

A aflat ce amendă a primit Cristiano Ronaldo și a stârnit râsul cu o replică genială: „Stai, ce?!” Fotbal extern
Alexandru Hațieganu
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Amenda primită de Cristiano Ronaldo a stârnit râsul în studioul VOYO SPORT LIVE, unde Cristi Pintea îi are invitați pe Bogdan Lobonț și Cristi Pulhac. 

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Din articol

Ronaldo s-a ales cu o amendă de 255 de euro și o suspendare de 30 de zile în urma conflictului cu selecționerul Jorge Jesus. Niciun meci nu este programat pentru Portugalia în perioada suspendării lui CR7. 

Moment amuzant despre amenda lui Cristiano Ronaldo la VOYO SPORT LIVE

Cristi Pulhac a spus, în glumă, că dacă pierdea o minge la Dinamo s-ar fi ales cu o amendă de 500 de euro de la Constantin Dănilescu. 

„255 de euro amendă? Stai, ce?! Eu am crezut că zici 225 de milioane. Mie, dacă pierdeam o minge la antrenament, îmi dădea 500 de euro amendă nea Tică (n.r.- Constantin Dănilescu), a spus Cristi Pulhac, moment în care a stârnit râsul în studioul VOYO SPORT LIVE

„Dacă schimbai un tricou după meci trebuia plătit tricoul”, a continuat Bogdan Lobonț în același spirit de glumă.

„Era mai scump ca în magazin, mai punea și transportul”, a răspuns zâmbind Pulhac. 

Cristiano Ronaldo

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Contextul neînțelegerilor dintre Cristiano Ronaldo și Jorge Jesus

Totul a început în vară, când naționala Portugaliei a fost preluată de Jorge Jesus, fostul antrenor al lui Cristiano Ronaldo de la Al Nassr.

CR7 l-a susținut să Jesus să ajungă în funcția de selecționer, iar, în luna august, cei doi au avut un acord. Ajuns la 41 de ani, Cristiano Ronaldo va juca doar în meciurile de acasă ale echipei naționale. 

La meciul cu Norvegia din Nations League, în ciuda faptului că meciul se disputa în deplasare, selecționerul l-a informat pe cvintuplul câștigător al Balonului de Aur că va evolua 30 de minute. Cristiano Ronaldo a mers la încălzire, însă Jorge Jesus nu l-a mai trimis în teren. 

Cristiano Ronaldo a trecut cu vederea acest lucru, după ce antrenorul i-a spus că îi va prezenta scuze public, iar fotbalistul a făcut deplasarea în Danemarca alături de restul echipei. Totuși, lucrurile au degenerat după ce, la conferința de presă, Jorge Jesus a declarat că el este cel care ia toate deciziile la echipa națională și nu se va feri să îl lase din nou pe bancă pe Cristiano Ronaldo, dacă va considera că este cazul.

Acest lucru l-a înfuriat pe fotbalist care și-a chemat avionul privat și a părăsit cantonamentul echipei naționale.

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