Ronaldo s-a ales cu o amendă de 255 de euro și o suspendare de 30 de zile în urma conflictului cu selecționerul Jorge Jesus. Niciun meci nu este programat pentru Portugalia în perioada suspendării lui CR7.

Moment amuzant despre amenda lui Cristiano Ronaldo la VOYO SPORT LIVE

Cristi Pulhac a spus, în glumă, că dacă pierdea o minge la Dinamo s-ar fi ales cu o amendă de 500 de euro de la Constantin Dănilescu.

„255 de euro amendă? Stai, ce?! Eu am crezut că zici 225 de milioane. Mie, dacă pierdeam o minge la antrenament, îmi dădea 500 de euro amendă nea Tică (n.r.- Constantin Dănilescu)”, a spus Cristi Pulhac, moment în care a stârnit râsul în studioul VOYO SPORT LIVE.

„Dacă schimbai un tricou după meci trebuia plătit tricoul”, a continuat Bogdan Lobonț în același spirit de glumă.

„Era mai scump ca în magazin, mai punea și transportul”, a răspuns zâmbind Pulhac.