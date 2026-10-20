Astăzi, de la ora 16:00, Bogdan Lobonț și Cristian Pulhac sunt invitații lui Cristian Pintea la VoyoSport Live.

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Analiză la VoyoSport Live după Universitatea Craiova - Farul Constanța

Ciprian Marica, acționarul Farului, s-a arătat dezamăgit de prestația echipei sale, declarând că anumiți jucători au părut temători. Totodată, fostul internațional a ținut să sublinieze că a contat mult absența lui Denis Alibec.

Oficialul „marinarilor” a amintit de suspendarea prostească de la pauza duelului cu Dinamo, când Denis Alibec a fost provocat pe tunel de Danny Armstrong și a văzut cartonașul roșu. Ciprian Marica nu s-a ferit de cuvinte și a expus că se aștepta ca veteranul Farului să aibă mai multă maturitate, în condițiile în care a ajuns la 35 de ani.

„M-ați omorât, spuneți că au jucat și cu rezervele cu noi. Bine, am jucat slab, aia e! M-ați omorât... Am pierdut un meci, nu s-a întâmplat nimic. Am fost realist, nu critic. Nu am jucat nimic în prima repriză. Deși nu am jucat nimic, puteam să egalăm.

Nu joci nimic, dar poți să ciupești un punct. Jucăm fără atacant, Alibec ne lasă, din păcate, 3 etape. Ne așteptam să fie mai cumpătat, mai inteligent la vârsta asta. Atacantul care l-am adus s-a accidentat și el. Am jucat cu Marincean, are 17 ani, e un puști și trebuie să crească. A avut de trei ori mai multe atingeri portarul față de atacant.

Ne gândeam că, jucând la 3 zile, Craiova va avea dificultăți. Nu a fost să fie, pentru că noi nu ne-am ridicat la nivel. Puteam să ciupim un rezultat de egalitate, dar, per total, Craiova a jucat bine, nu am mai avut șanse.

Am jucat cu frică. Nejustificat totuși, joci în deplasare la echipa campioană, iar acolo poți să îți arăți valoarea. Asta a pornit de la nivelul fundașilor centrali. Au fost multe probleme!”, a declarat Ciprian Marica la VOYO SPORT LIVE.