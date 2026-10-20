La momentul redactării acestui articol, Dinamo conduce clasamentul cu 29 de puncte, urmată de Rapid, cu 27, și Universitatea Craiova, cu 26. Toate trei au câte cinci victorii în ultimele cinci meciuri.

Petrolul ocupă locul 4, cu 20 de puncte, iar U Cluj este pe 5, cu 19. FCSB a urcat pe ultima poziție de play-off, cu 18 puncte, după victoria cu FC Voluntari. Farul are 17 puncte, în timp ce Corvinul și CFR Cluj au câte 16.

Cristi Pulhac a analizat lupta pentru play-off

La o zi după victoria care a dus-o pe FCSB pe locul 6, Bogdan Lobonț și Cristi Pulhac au fost invitații lui Cristi Pintea la VOYO SPORT LIVE. Fostul fundaș a vorbit despre favoritele la play-off și a pus sub semnul întrebării forma Rapidului.

„Până acum, după forma pe care o arată echipele, primele 3 clar sunt favorite să meargă mai departe. Contează cum gestionează situația. Rapid are cu FCSB acum, dar Rapid are fluctuații în jos și foarte multe meciuri câștigate după minutul 80. Și cu fundașii! Clar și acolo e puțin noroc în ce s-a întâmplat, și la meciul cu U Cluj m-am uitat. Au câștigat niște puncte cu noroc”, a spus Pulhac.

Fostul fotbalist consideră că Universitatea Craiova are lotul necesar pentru un nou titlu și a lăudat munca antrenorului de la Dinamo.

„Craiova cred eu că are un lot pentru a câștiga din nou titlul. Dinamo joacă ca o echipă mare, cu un antrenor care a reușit să facă o echipă competitivă, să le fixeze un obiectiv, la fel și la Rapid. Cred că la Dinamo și la Rapid a ținut și de tactica antrenorilor, făcând referire la Craiova. Coelho nu putem să spunem că nu e antrenor, a câștigat trei trofee! Dar are un lot foarte bun. Aici, la Rapid, mai câștigi cu fundașii, mai câștigi după minutul 80...”, a declarat Cristi Pulhac.