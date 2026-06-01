OUT de la echipă după un final de sezon complicat

Oficialii unei echipe de tradiție din campionat au hotărât să nu mai continue cu actualul tehnician, nemulțumiți de parcursul cu emoții din ultima perioadă a stagiunii.

Mehmet Topal, Petrolul Ploiesti, Superliga
Viitorul lui Mehmet Topal la cârma celor de la Petrolul Ploiești pare să fie deja clar. Tehnicianul turc, în vârstă de 40 de ani, a preluat conducerea tehnică pe data de 28 martie, bifând astfel cel de-al treilea său mandat pe banca grupării prahovene. Acesta își asumase un acord pe termen scurt, valabil până la încheierea campionatului, având ca misiune principală salvarea echipei de la retrogradare.

Deși obiectivul a fost îndeplinit, iar echipa a evitat inclusiv meciurile de baraj, acest lucru s-a întâmplat ca urmare a deznodământului dintr-o altă partidă din ultima etapă. Dacă formația Metaloglobus nu ar fi reușit să câștige la Ovidiu în fața celor de la Farul (1-0), Petrolul ar fi fost obligată să dispute un baraj de menținere sau promovare împotriva Chindiei.

Discuțiile pentru prelungire s-au blocat

Rămânerea lui Topal la Ploiești este puțin probabilă în acest moment. Potrivit GSP, tratativele pentru o eventuală extindere a contractului s-au împotmolit, iar conducerea administrativă a început deja demersurile pentru identificarea unui nou antrenor străin.

În această ultimă perioadă petrecută pe banca prahovenilor, tehnicianul a înregistrat cea mai mică medie de puncte pe meci din mandatele sale la club, respectiv 1,29. Bilanțul final cuprinde două victorii, trei rezultate de egalitate și două înfrângeri.

Deși începutul fusese promițător, cu succese obținute în fața formațiilor Csikszereda și Slobozia, plus o remiză cu Hermannstadt în primele trei partide, evoluțiile ulterioare s-au degradat, iar Petrolul nu a mai reușit să câștige niciun meci până la linia de finiș.

Topal s-a aflat pentru prima dată la conducerea tehnică a „lupilor galbeni” în perioada iulie - decembrie 2024, fiind instalat în contextul în care anumiți oameni de afaceri din Turcia își arătaseră interesul de a investi la club. Ulterior, fostul mijlocaș a revenit în luna martie a anului următor pentru a sprijini echipa într-o perioadă complicată, plecând tot după două luni, un deznodământ similar cu cel din prezent.

