După o serie de 11 victorii consecutive în campionat, ardelenii au reușit să ajungă în zona play-off-ului, iar acum speră la titlul de campioană, pentru care se mai bat Universitatea Craiova, Rapid și rivala U Cluj.

Daniel Pancu a anunțat că echipa sa se gândește la titlu, dar în același timp a dezvăluit cum s-a impus în vestiarul fostei campioane a României. Karlo Muhar (30 de ani), unul dintre cei mai experimentați jucători ai echipei, a fost chiar trimis acasă de antrenor.

Daniel Pancu l-a trimis acasă pe Karlo Muhar

Fostul selecționer al naționalei U21 a dezvăluit că totul s-a întâmplat înainte de un meci cu Rapid, nemulțumit fiind de poziționarea acestuia la antrenament.

„El a fost primul jucător scos din lot, la meciul cu Rapid. Cu o zi înainte, i-am spus de vreo două ori, la o parte tactică, despre o poziționare. Mi-a răspuns că înțelege și, cu 10 secunde înainte să terminăm antrenamentul, iarăși era într-o poziție greșită. 'Te duci acasă!'. 'De ce să mă duc acasă?'. 'Te duci acasă pentru că trebuie să faci ce-ți spun eu. Nu mă interesează ce făceai înainte'.

Ușor, ușor, și-au dat seama și ei că așa sunt. Discut absolut tot de față cu grupul. Grupul e baza. Fiecare antrenor are simpatii, antipatii, dar să dăuneze grupului ceva, niciodată”, a spus Pancu, la GSP.ro.

În 20 de meciuri la CFR Cluj, Daniel Pancu are un bilanț impresionant. A bifat 14 victorii, trei remize și trei înfrângeri, iar acum CFR Cluj este pe locul patru, la doar trei puncte distanță de liderul Universitatea Cluj.

După reluarea campionatului, ardelenii vor avea parte de un test dificil, în deplasare, cu Universitatea Craiova.