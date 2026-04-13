Rapid a remizat în fața lui FC Argeș, scor 0-0, într-un meci din runda a 4-a a play-off-ului din Superliga.

Giuleștenii au oferit o prestație „cenușie” în ofensivă și nu au putut obține mai mult de un punct în partida cu piteștenii.

Mario Tudose: „Ne-a caracterizat tot campionatul”

Fundașul central care a fost dorit de FCSB în acest sezon a vorbit despre dificultatea meciului cu Rapid.

Mario Tudose a scos în evidență pragmatismul pe care l-a avut FC Argeș în această stagiune.

„Știam că va fi un meci greu aici pe Giulești, chiar dacă nu au avut fanii de partea lor. Per total, e un rezultat echitabil. Nu a fost un meci cu multe ocazii, spectaculos, dar cred că ambele echipe pleacă mulțumite. Noi încercăm să nu primim gol la fiecare meci, dacă marcăm și câștigăm e foarte bine. Dacă e 0-0 e foarte bine, am jucat cu o echipă care țintește campionatul și cupele europene.

Pragmatismul ne-a caracterizat tot campionatul, nu cred că am avut un joc spectaculos. Acestea sunt caracteristicile noastre. Îmi pare rău că nu au fost spectatori în tribună, că nu au fost galeriile în tribună. Nu sunt eu în măsură să vorbesc de Rapid, știți bine ce așteptări sunt aici. E clar că s-au schimbat lucrurile și la CFR Cluj, nu se mai gândea nimeni că o să recupereze puncte și o să fie în play-off”, a declarat Mario Tudose, după Rapid - FC Argeș 0-0.

În urma acestui rezultat, FC Argeș rămâne pe locul cinci în play-off cu 30 de puncte.

De cealaltă parte, Rapid rămâne pe poziția a treia și se apropie la patru puncte de primul loc, dar având un meci în plus.