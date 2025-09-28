Ce a spus Ianis Zicu, după ce Farul a ratat penalty în ultimele minute

Farul putea să dea lovitura la una dintre ultimele faze ale partide, dar Larie a rata din penalty.

Elevii lui Ianis Zicu au deschis scorul prin Bogdan Țîru, în minutul 45+2, dar Unirea Slobozia a egalat în a doua parte prin Eduard Florescu, în minutul 56.

Ianis Zicu nu îl blamează pe Larie după ce a ratat din penalty



Ianis Zicu a fost mulțumit de jocul echipei sale, despre care a spus că a dominat și putea să dea lovitura la una dintre ultimele faze.

Antrenorul Farului nu a fost supărat pe Larie după ratarea loviturii de la 11 metri.

„Un joc bun făcut de noi, vizavi de ceea ce înseamnă implicare. Am avut 33 de șuturi, am ratat și un penalty pe final, dar eu sunt mulțumit de evoluțiile lor. Am rămas în 10 după ce Sima s-a accidentat, dar puteam câștiga și așa.

El a avut o problemă după primele 3 meciuri la seniori. A efectuat un RMN acum câteva zile, dar nu s-a văzut nimic. Am decis să-l bag puțin acum, însă s-a accidentat.

Sunt lucruri pe care nu le controlezi. Ișfan a arătat bine, Tănasă la fel. Nu avea rost să schimb unul dintre fundașii centrali. Larie este un băiat foarte sufletist, foarte implicat. Eu nu sunt supărat pe el, știu că este cu sufletul alături de club.

Suntem alături de el și trebuie să mergem la Rapid să câștigăm. Contează atmosfera la ora jocului pentru că avem nevoie de puncte, pentru a intra în play-off", a declarat Ianis Zicu.

